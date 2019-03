Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 mostra il ritorno di un noto personaggio

Ecco il trailer del nuovo Tarantino - con Sharon Tate e la coppia DiCaprio - Pitt : È la Hollywood del 1969, quella degli hippie, dell'età dell'oro del cinema ma anche quelli delle peggiori stragi che gli Stati Uniti abbiano conosciuto, organizzate da Charles Manson e compiute dai ...

Once Upon a Time in Hollywood - il teaser trailer del nuovo film di Tarantino : Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film del regista Quentin Tarantino, è uno dei suoi progetti più ambiziosi. La pellicola, tra il crime e il mystery, segue un attore televisivo e la sua controfigura in una serie di peripezie, mentre cercano di sfondare nell’industria cinematografica di fine anni Sessanta, proprio nel periodo degli efferati omicidi della setta di Charles Manson. Due grandi nomi come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio ...

John Wick 3 : svelato il villain Zero - domani il nuovo trailer! : In John Wick 3: Parabellum , John Wick si troverà a sfidare un intero mondo di assassini che gli danno la caccia per raccogliere la taglia di 14 milioni di dollari che pende sulla sua testa. Ma il ...

Toy Story 4 : ecco un nuovo poster e il trailer ufficiale del film! : Toy Story 4: guarda subito le nuove immagini del film! Disney Pixar ha pubblicato online il nuovo trailer e un poster inedito di Toy Story 4, il film d’animazione che arriverà al cinema nel periodo estivo con un cast vocale composto da attori famosi e star di Hollywood: Keanu Reeves, Tom Hanks, Michael Keaton, Tim Allen e ... Leggi tuttoToy Story 4: ecco un nuovo poster e il trailer ufficiale del film!L'articolo Toy Story 4: ecco un ...

La storia - i personaggi - il combattimento e molto altro nel nuovo trailer di Sekiro : Shadows Die Twice : Ci siamo quasi, finalmente Sekiro: Shadows Die Twice uscirà questa settimana e, in vista del lancio, un nuovo gameplay trailer riportato da Gamingbolt, ci offre una panoramica su tutto ciò che dobbiamo sapere sul gioco. Questo include la trama, i personaggi, il combattimento e molto altro.I giocatori assumono "il ruolo di un "lupo senza un braccio", un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Il tuo destino è ...

Scopriamo come i giochi di carte incontrano Dragon Ball nel nuovo trailer gameplay di Super Dragon Ball Heroes World Mission : Super Dragon Ball Heroes World Mission è un gioco di carte con tutti i personaggi degli universi di Dragon Ball, trasformazioni mai viste prima e un nuovo personaggio creato da Toyotaro, l'illustratore del manga Dragon Ball Super. È un progetto sicuramente peculiare che unisce due universi molto amati da tantissimi appassionati.Il nuovo trailer gameplay condiviso da Bandai Namco ci mostra le principali modalità contenute nel gioco:Il titolo sarà ...

Power Rangers : Battle for the Grid presenta il proprio roster in un nuovo trailer gameplay : Un nuovo trailer ufficiale segnalato da Gematsu ci fornisce un assaggio di Power Rangers: Battle for the Grid, titolo picchiaduro dedicato all'universo dei Power Rangers.Nel filmato possiamo dare un'occhiata a una panoramica del roster di personaggi disponibili inizialmente: nel trailer infatti vengono mostrate le mosse di Goldar, Ranger Slayer, Mastodon Sentry, Kat, Magna Defender, Gia, Jason, Tommy, e Lord Drakkon. Allo stesso modo, ci viene ...