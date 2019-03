Il Milan entra nell’ECA | l’annuncio del club su Twitter

Verso la Milano-Sanremo : si entra nel periodo delle Classiche : Verso la Milano-Sanremo: si entra nel periodo delle Classiche La stagione delle grandi Classiche di Primavera è ormai alle porte. Si sono concluse da pochi gironi la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico e queste due corse ci hanno dato degli indizi su chi potrebbe essere protagonista nel prosieguo della stagione. Verso la Milano-Sanremo: i risultati della Parigi-Nizza La corsa francese ha parlato colombiano: Egan Bernal si è aggiudicato ...

Il Milan entra a far parte dell'ECA : "Plasmiamo il futuro del calcio insieme" : La famiglia dell' ECA si allarga e accoglie il Milan . Attraverso i propri canali social, il club rossonero ha annunciato infatti di essere entrato ufficialmente nell' Associazione Europea per Club di ...

Food : per Mercato Centrale 2 nuove aperture a Torino e Milano : Milano, 20 mar. (Labitalia) - Un progetto inaugurato nel 2014 a Firenze, replicato nel 2016 a Roma [...]

Movida violenta a Milano - cinque rapine in due ore tra corso Como e Centrale : Milano, 17 marzo 2019 - Una serie di rapine è stata messa a segno, la scorsa notte, nel centro di Milano , tra le zone di Garibaldi e Centrale . Alla fine i carabinieri hanno arrestato due senegalesi ...

Milano : sorpreso in Stazione Centrale con droga nelle tasche - arrestato : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Nascondeva in tasca droga, che tentava di spacciare all'interno della Stazione Centrale di Milano. Per questo un 33enne originario del Sudan,con precedenti, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della polfer, impegnati negli ab

Milano : blitz della polizia in Stazione Centrale - 3 arresti : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Tre arresti, 353 persone identificate di cui 210 italiani, 32 cittadini comunitari e 111 stranieri. Questo il bilancio di un blitz compiuto ieri dalla polizia alla Stazione ferroviaria di Milano Centrale. Trentasette gli uomini del compartimento di polizia ferroviaria pe

Milano - accoltella a caso passanti in stazione Centrale : arrestato libico 33enne : Paura alla stazione Centrale di Milano, dove un libico di 33 anni ha aggredito a caso a coltellate due passanti. È stato arrestato dai carabinieri per lesioni. Le vittime sono...

Serie A - Milan e Inter entrambe vincenti prima del derby. Fiorentina-Lazio : quote in bilico ma i biancocelesti sono avanti a 2.50 su Sisal Matchpoint : Il Milan, dopo aver conquistato il terzo posto, va a Verona dove trova il Chievo sempre più vicino alla retrocessione. I rossoneri sono imbattuti da 9 gare consecutive e la trasferta veronese dovrebbe allungare a 10 la striscia positiva. I bookmaker di Sisal Matchpoint assegnano la vittoria agli uomini di Gattuso, a 1.57, difficile il successo dei gialloblù, a 6.00, il pareggio si gioca a 4.00. Piatek è a secco da due gare ma proprio ...

Milano : accoltella due persone a caso nella Stazione Centrale : Ha accoltellato due persone a caso nella galleria delle carrozze della Stazione Centrale di Milano il cittadino di nazionalità libica di 33 anni arrestato questa mattina dai carabinieri. L’accusa è di lesioni, ai danni di un cittadino ivoriano di 31 anni e di un gambiano di 20.Tutto è avvenuto intorno alle 7 del mattino. Il coltello usato dall’aggressore era stato rubato in un ristorante della Stazione Centrale. Mentre i dipendenti si stavano ...

Milano : accoltella due passanti in Stazione Centrale - arrestato : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Ha aggredito e ferito due passanti nella Stazione Centrale di Milano, colpendoli con un coltello rubato in un ristorante. Un cittadino libico di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni. Poco prima delle 7 di mattina l'uomo è entrato in un ristorante della S

Milano - accoltella a caso due persone alla Stazione Centrale : Ha aggredito e ferito due passanti nella Stazione Centrale di Milano, colpendoli con un coltello rubato in un ristorante . Un cittadino libico di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni. ...

Milano - accoltella a caso passanti nella stazione Centrale : arrestato libico 33enne : Un libico di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni dopo aver ferito a coltellate due passanti, un ivoriano di 31 anni e un gambiano di 20 anni, aggrediti a caso nella galleria...

Milano. Libico accoltella due persone in Stazione Centrale : Due feriti a Milano, in Stazione Centrale. Venerdì mattina un Libico è entrato nel locale “Panino giusto” per sottrarre un coltello.

Milano - accoltellamento nella galleria della stazione Centrale : due feriti : Ha aggredito a caso un ivoriano e un gambiano nella galleria delle carrozze, l’ingresso della stazione Centrale di Milano. Per questo un libico di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri, venerdì mattina, con l’accusa di lesioni. L’episodio, avvenuto poco prima delle 7 di venerdì mattina, non è riconducibile al terrorismo. I due feriti, rispettivamente di 31 e 20 anni, si trovavano a passare dalla zona quando il libico li ha ...