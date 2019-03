Il giorno di uscita ufficiale del Samsung Galaxy S10 5G | quanto toccherà ancora aspettare

La versione PC di Devil May Cry 5 è stata craccata il giorno dell'uscita : Devil May Cry 5 è appena stato pubblicato su PC e il gioco è già stato craccato. Ciò che è veramente interessante qui, tuttavia, è che la versione craccata utilizza un file eseguibile privo di Denuvo, il che significa che non contiene affatto la discussa tecnologia anti-manomissione.Come riporta DSOGaming, il caso sembra molto simile a quello di Final Fantasy 15 (con un file della demo usato per craccare il gioco) e in molti si chiedono chi ...

Svelate le carte da TIM sui Samsung Galaxy S10 : le offerte ufficializzate il giorno dell’uscita : Siamo finalmente arrivati al tanto atteso appuntamento con l'uscita del Samsung Galaxy S10 in Italia, al punto che oggi 8 marzo abbiamo già pubblicato sul nostro magazine un pezzo con cui abbiamo riepilogato alcune informazioni che potrebbero tornarvi utili. Indipendentemente dal fatto che abbiate posato gli occhi sullo stesso Galaxy S10, o in alternativa su S10 Plus e S10e. Il discorso fatto qualche ora fa, tuttavia, deve essere assolutamente ...

Già tempo di aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e ad un giorno dall’uscita : Emergono già alcuni dettagli interessanti per quanto riguarda i vari Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, in riferimento ad un aggiornamento che sta vedendo la luce proprio in queste ore, ad un giorno esatto dall'uscita ufficiale e definitiva dello smartphone sul mercato italiano. Un segnale importante quello che il produttore asiatico vuole dare a tutti in questo particolare momento storico, quasi a voler evidenziare la volontà di distribuire i ...

Film in uscita al cinema - da La casa di Jack a Domani è un altro giorno : cosa ci è piaciuto e cosa no : LA casa DI Jack di Lars von Trier. Con Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman. Danimarca 2018. Durata: 155’. Voto: 4,5/5 (AMP) Il Film definitivo. La divina tragedia secondo Lars Von Trier. Nel bene o nel male che la critica decreti. Tanto a Lars nulla importa, e va bene così quando si è dotati di uno sguardo oltre, di una personalità schizofrenica (non per lui non è offesa) che separa genialità artistica a nefandezze umane. ...

Domani è un altro giorno - una commedia riuscita sul senso dell’amicizia : Dentro un remake di un film straniero c’è l’anima del paese che lo ha adottato. Nei piccoli o grandi cambiamenti operati si inserisce lo spirito di una nazione, la sua maniera di affrontare le situazioni e la sua maniera di commuoversi o ridere. Domani è un altro giorno è il remake di Truman, film uscito nel 2015 anche da noi, in cui due amici passano alcuni giorni insieme sapendo fin dall’inizio che uno dei due sta morendo. Un cancro terminale ...

Fernanda Lessa : "Facevo uso di cocaina per dimagrire e sfilare. Bevevo tre bottiglie al giorno. Ne sono uscita per mia figlia" : "Le chiedo di non essere censurata, perché il mio racconto può servire a chi scivola all'inferno e vuole risalire". La Dj ed ex modella Fernanda Lessa ha superato i suoi demoni. In un'intervista al settimanale Chi ha raccontato la sua risalita dall'inferno personale in cui si era ritrovata. Dopo un po' di tempo in riabilitazione è di nuovo pulita, e ha voluto parlare di come ha superato i momenti più difficili. "Ero ...

Padova - carabiniere di giorno e spogliarellista di notte : l’Arma gli vieta la libera uscita per una settimana : Un carabiniere non può esibirsi come spogliarellista. Ne va di mezzo il prestigio dell’Arma. E quindi è legittima la sanzione disciplinare della consegna semplice, ovvero il divieto di libera uscita per una settimana, che era stato deciso dai superiori del prestante milite che la sera si esibiva in streep tease, pare anche molto apprezzati. La legittimità della punizione è stata confermata dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto ...

Sanremo 2019 - il programma di stasera (8 febbraio) : Tv - l’ordine di uscita - i cantanti e gli ospiti. E’ il giorno dei duetti! Sarà ovazione per Ligabue? : Quarta e penultima serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma al Teatro Ariston oggi, venerdì 8 febbraio. Tornano ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston i 24 concorrenti che, questa sera, saranno affiancati da artisti o band ed eseguiranno una versione riveduta e riarrangiata del pezzo in gara. Non mancheranno i grandi ospiti della musica italiana con l’atteso ritorno a Sanremo di Ligabue. La quarta serata è dedicata ...