Il genio di Leonardo tra arte | scienza e macchine fantastiche

Incontri con un genio Riflessioni e mostre su Leonardo camuno : L'occasione è rappresentata dalla ricorrenza del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo, un gigante dell'umanità in grado di spaziare tranquillamente tra arte e scienza e capace, ...

16 17 marzo - Il Balletto del Sud di Fredy Franzutti omaggia il genio di Leonardo Da Vinci con Ugo Pagliai -Lecce : Raramente nella storia dell'umanità, arte e scienza si fondono con tale fascino creando quell'enigma che traspare dagli occhi della Gioconda. Uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, ...

Como celebra il genio di Leonardo : Il genio di Leonardo fa tappa a Como. Dal 14 marzo al 14 aprile una mostra e una serie di conferenze tra Como e Lomazzo che spazieranno dall'arte all'ingegneria, dall'umanesimo alla scienza campi in cui si è espresso il genio poliedrico di da Vinci. Al Broletto di Como, in piazza Duomo, ha aperto una mostra di modellini delle macchine di Leonardo realizzate dal meccanico Paolo ...

Museo in festa per il genio di Leonardo : Storici dell'arte, curatori e critici, artisti, appassionati. E ancora nomi della politica, dello spettacolo, dell'informazione. Sono stati tanti i volti noti che, l'altra sera, hanno affollato le ...

Leonardo - Conte : genio italiano riconosciuto nel mondo : Premier Conte su Leonardo: E' una festa che durerà tutto l'anno e oltre, e' l'occasione per noi sistema Italia per celebrare un genio, un nostro genio

Arte. Leonardo - genio scientifico in anticipo anche su Galilei : Si può sfogliare, così, virtualmente il De divina proportione, con l'emozione di avere accanto l'originale, per un tuffo irripetibile nel mondo di Leonardo che fu l'autore delle illustrazioni. Dallo ...

Leonardo : Conte - ?genio immortale che rende orgogliosi' : ... un'occasione per noi sistema Italia per celebrare un nostro genio riconosciuto e universalmente apprezzato in tutto il mondo?. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo alle presentazioni per i ...

Conte : Leonardo genio unico e immortale : 11.06 "E' una festa che durerà tutto l'anno e anche oltre, occasione per noi sistema Italia per celebrare un nostro genio, riconosciuto e apprezzato nel mondo.genio multiforme,talento indomito, sempre alla ricerca di nuove sfide. Sorprende per la sua versatilità. E'un immortale, nella dimensione religiosa e in quella terrena".Lo ha detto il premier ...

Le celebrazioni per Leonardo - Conte : 'Un genio immortale' : "E' incredibile il fascino e il mistero del genio multiforme ed eclettico di Leonardo". Lo dice il premier Giuseppe Conte alla presentazione delle celebrazioni del Cinquecentario dalla morte di ...

Leonardo da Vinci senza maschera - alla scoperta del genio : Scoprire il vero volto del Genio , con inediti particolari che rivoluzioneranno la sua conoscenza, in sette incontri al Relais Santa Croce curati dallo studioso Riccardo Magnani . È l'iniziativa ' ...

Leonardo 500 : tutti gli eventi che Milano dedica al genio fiorentino : La città di Milano e Leonardo sono un binomio inscindibile e il capoluogo meneghino non può che dedicare una serie di mostre ed eventi, concerti e spettacoli a uno dei suoi artisti più cari e ...