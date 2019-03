“Il corpo faccia quello che vuole Io sono la mente” L’intervista di Paolo Giordano a

wired

(Di giovedì 21 marzo 2019) Questo articolo è comparso originariamente nel numero uno di Wired Italia, a marzo 2009, ed è il primo di una serie di 10 articoli storici della rivista, che vi riproponiamo per celebrare i nostri 10 anni.0.Ebri* Ebri sta per European brain research institute (Ebri). La brochure della fondazione riporta il testo a fronte in inglese e un bel ritratto di Rita Levi-Montalcini in seconda pagina: una mano nascosta dietro la nuca e niente orecchini. Un accenno di sorriso, o forse no. L’ho studiata a lungo senza decidermi.“Nel 2001 ho avuto quest’idea – mi spiega –, michiesta: in che cosa l’Italia ha sempre primeggiato? Nelle neuroscienze. Nel Settecento Galvani e Volta scoprirono l’elettricità animale; a fine Ottocento Golgi inventò la colorazione con l’argento delle cellule nervose; Vittorio Erspamer riuscì a isolare la serotonina e altri neurotrasmettitori, e Giuseppe Levi, il ...

