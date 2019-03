Il Bauhaus compie 100 anni | ' 99designs' ridisegna i loghi di Adidas | Lego e Netflix

Flaine - Il resort che non t'aspetti. In Alta Savoia la stazione sciistica firmata Bauhaus compie 50 anni : L'unico complesso sciistico al mondo a proporre opere in esposizione permanente fra cui 'Le Boqueteau' di Jean Dubuffet, 'La Te?te de Femme' di Pablo Picasso and 'Les Trois Hexagones' di Victor ...