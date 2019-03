Icardi posta foto con maglia

Inter Icardi pace fatta : l’argentino posta la foto con la fascia da Capitano : Inter Icardi – Nuovo confronto tra l’Amministratore Delegato dell’Inter Beppe Marotta e l’avvocato Nicoletti, che segue Mauro Icardi nella vicenda, ed è schiarita nella vicenda che ha portato al ‘divorzio’ in casa neroazzurra. Icardi torna ad allenarsi Va quindi verso una nuova schiarita la telenovela Icardi Inter. Giovedì prossimo, infatti, l’ex (e futuro?) Capitano dell’Inter, ...

Milan Inter - Icardi torna a postare foto nerazzurre su Instagram prima del derby : Una foto, in bianco e nero, con la maglia nerazzurra e la tipica esultanza, sullo sfondo lo stadio di San Siro. Mauro Icardi il giorno prima del derby pubblica una sua immagine in nerazzurro su ...

Icardi torna a postare dolci ricordi. Novità in vista? : Mauro Icardi torna a postare, in un giorno che per gli interisti non è come gli altri, perché domani c’è il derby col Milan e tutto ha un sapore particolare.La voglia di riscatto dell’intero ambiente, reduce da un momento tra i più delicati, è un po’ anche la sua, in attesa di una svolta che in molti si augurano arrivi il prima possibile. Per il bene dell’Inter. View this post on Instagram ⚫️ #MI9 ⚫️A post shared ...

Marotta incontra Icardi - spostata Samp-Genoa : ROMA - Schiarita sul fronte Icardi : Giuseppe Marotta , ha incontrato nella giornata odierna l'argentino e Wanda Nara. Un faccia a faccia "cordiale volto alla ricerca di una soluzione nell'interesse ...

Inter - caso Icardi : Wanda Nara sarebbe disposta ad interrompere la sua presenza a Tiki Taka : In casa Inter si continua a parlare del caso Mauro Icardi. Sono passate ormai più di due settimane da quando è stata tolta la fascia di capitano all'attaccante, dandola a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, rifiutando la convocazione nel match di andata di Europa League contro il Rapid Vienna e saltando poi il ritorno contro gli austriaci e le due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina per ...

"Rinnovo Icardi? Faremo una proposta" : 'Sulla questione Icardi non voglio neanche entrare nel merito perché non è necessario. Noi abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa fare e nei prossimi giorni agiremo di conseguenza'. Nel pre-partita di ...

Marotta boom : dura risposta a Paratici sul caso Icardi e la “minaccia” per Dybala : Beppe Marotta ha risposto a tono a Paratici accendendo la rivalità tra Inter e Juventus anche in chiave calciomercato: i dettagli dell’accaduto Beppe Marotta si è presentato oggi per la prima volta all’Assemblea dei soci nerazzurri. Il nuovo dirigente dell’Inter, dopo le dichiarazioni di rito durante il CdA, ha parlato anche ai microfoni di Skysport del caso Icardi, rispondendo a tono al collega Paratici della Juventus. ...

Caso Icardi - Marotta a Tiki Taka : “abbiamo in mente di presentare una proposta al calciatore” : Caso In casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, intervento di Marotta a Tiki Taka che ha risposto alla prime dichiarazioni di Wanda Nara sull’ex capitano nerazzurro, apertura anche per un possibile rinnovo: “voglio dare serenità a Wanda e Icardi, bisogna salvaguardare dei principi, spesso bisogna prendere delle decisioni per il bene anche dei calciatori, abbiamo spiegato personalmente la decisione al calciatore. Tutto ...

Inter - Wanda posta foto di Icardi che piange. Segnale distensivo? : Mauro Icardi e l' Inter stanno vivendo una situazione da separati in casa ma questa vicenda nei prossimi giorni dovrà avere una conclusione in un modo o nell'altro. L'ormai ex capitano ha perso la ...

Wanda Nara posta una foto di Icardi in lacrime : Un collage di foto che ritraggono Mauro Icardi in lacrime con la maglia dell'Inter e mentre applaude commosso i tifosi : Wanda Nara pubblica un messaggio su twitter a notte fonda che ha il sapore di ...