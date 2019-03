Icardi-Inter | il retroscena della tregua | le due condizioni

Inter - Icardi torna ad allenarsi con la squadra : Tutto chiarito tra Icardi e l'Inter. L'attaccante torna oggi ad allenarsi col gruppo con l'obiettivo di essere in campo già contro la Lazio per la partita in calendario il 31 marzo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. A conferma che c'era la volontà di trovare la quadra del lavoro di ricucitura con la società, Mauro Icardi ha postato tre foto su Instagram con la maglia nerazzurra. Quindi in serata ...

Le Notizie del giorno – Inter-Icardi - pace fatta. Cessione Sampdoria - Vialli Presidente : Le Notizie del giorno – Sembra aver trovato la parola fine la lunga telenovela tra l’attaccante Mauro Icardi e l’Inter. Importanti sviluppi della vicenda, in positivo, nella giornata odierna. L’argentino rientrerà in gruppo da domani, come da lui stesso confermato tramite un post su Instagram. Ma saranno tanti gli aspetti da valutare, dalla condizione fisica fino alle scelte dell’allenatore Luciano Spalletti. Sembra ...

Inter - Lautaro Martinez : “Icardi? Brutto quanto successo ma lo aspettiamo” : Lautaro Martinez – Intervistato ai microfoni di Tnt Sports, Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato del caso Mauro Icardi: “Quello che è successo non è stato bello né per noi né per lui, ma non possiamo farci niente. Ma la decisione sul definitivo rientro in gruppo spetta a loro. Noi continuiamo a lavorare e a […] L'articolo Inter, Lautaro Martinez: “Icardi? Brutto quanto successo ma lo aspettiamo” ...

Inter - Icardi torna in gruppo : raggiunta l’intesa con il club : Termina almeno per il momento la telenovela legata a Mauro Icardi. Secondo quanto riporta Sky Sport sarebbe pace fatta tra l’attaccante argentino e l’Inter che da domani avrà a disposizione il suo bomber pronto al ritorno in gruppo nel corso dell’allenamento giornaliero.L’assenza di Icardi nel Derby di MilanoLa vittoria nel derby contro il Milan ha rasserenato gli animi in casa nerazzurra e anche il nodo legato ai malumori di Icardi è ...

Inter-Icardi - arriva la pace : il messaggio dell’attaccante su Instagram [FOTO] : Fiducia ritrovata in casa Inter, il club nerazzurro è reduce dall’importante successo nel derby contro il Milan che ha permesso il controsorpasso in classifica ai rossoneri. Ma a tenere banco è sempre più la situazione legata all’attaccante Mauro Icardi, nel dettaglio il calciatore argentino si prepara per il rientro in gruppo, il calciatore lancia messaggi sui social. Icardi ha infatti postato sul proprio account Instagram tre ...

Inter Icardi pace fatta : l’argentino posta la foto con la fascia da Capitano : Inter Icardi – Nuovo confronto tra l’Amministratore Delegato dell’Inter Beppe Marotta e l’avvocato Nicoletti, che segue Mauro Icardi nella vicenda, ed è schiarita nella vicenda che ha portato al ‘divorzio’ in casa neroazzurra. Icardi torna ad allenarsi Va quindi verso una nuova schiarita la telenovela Icardi Inter. Giovedì prossimo, infatti, l’ex (e futuro?) Capitano dell’Inter, ...

Calciomercato Juve - Enzo Bucchioni : "Dallo scambio Dybala-Icardi ci guadagnerebbe l'inter" : Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Calciomercato. In particolare delle prossime mosse della Juventus. Sia per quanto riguarda i singoli giocatori che l'allenatore. Tutti questi temi, estremamente attuali, sono stati affrontati nel corso di un'intervista radiofonica all'emittente "Radio Sportiva". In particolare Bucchioni ha detto la sua sulla ventilata ipotesi di uno scambio eccellente tra Juventus ed Inter che abbia ad oggetto Paulo Dybala e ...

Inter - Lautaro Martinez non si nasconde : “ciò che è successo con Icardi non è stato bello” : L’attaccante argentino ha parlato della situazione relativa al connazionale, soffermandosi anche sul gol segnato nel derby Il protagonista nel derby è stato senza dubbio Lautaro Martinez, freddo nel segnare il rigore del momentaneo 1-3 e determinante nell’aiutare l’Inter nei momenti di difficoltà. Una dimostrazione di maturità importante per l’attaccante argentino, riuscito a farsi trovare pronto nel momento in cui ...

Inter - Lautaro 'Icardi? risolva lui' : La decisione deve prenderla con la gente che lavora con lui - aggiunge Martinez a Tnt Sport -. Il derby? Sono molto contento, ho giocato il mio primo derbycon la maglia dell'Inter, ho potuto segnare ...