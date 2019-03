I tifosi del Chelsea boicottano Sarri

Gori (sindaco di Bergamo) : «Da Salvini nessuna risposta per le aggressioni della polizia ai tifosi dell’Atalanta” : I fatti risalgono al 27 febbraio Continuano a rimanere senza risposte le denunce dei tifosi bergamaschi per quel che è successo dopo il match di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta. In tanti sostengono di essere stati fermati, mentre erano a bordo dei bus diretti a Bergamo, ci sono anche le testimonianze degli autisti. La partita si è giocata il 27 febbraio, tre settimane fa. Oggi il sindaco di Bergamo Giorgio Gri ha scritto uno status facebook, ...

Stadio Roma - i tifosi : «Pallotta ha ragione. È il gioco dell'oca» : Roma - 'Pallotta ha ragione, qui tutto è più difficile' . I tifosi della Roma a sostegno del patron americano dopo l'arresto del presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito . Un nuovo ...

‘El Toro’ fa impazzire il web : il nuovo idolo dei tifosi dell’Inter è Lautaro Martinez [FOTO] : 1/6 ...

Del Piero fa impazzire i tifosi : rovesciata pazzesca sulla sabbia -VIDEO- : DEL Piero – Alex Del Piero resta in forma smagliante. Il capitano bianconero ha dimostrato negli anni che la classe non svanisce. La tecnica d’altronde non va via con gli anni e Pinturicchio ci dimostra che la forma fisica non l’ha persa. Leggi anche: De Ligt-Juventus, arriva la svolta: offerta monstre dei bianconeri! I dettagli […] More

Del Piero fa sognare i tifosi nostalgici : rovesciata pazzesca -VIDEO- : Alessandro Del Piero non ha bisogno di alcuna presentazione. L’ex capitano bianconero, come evidenziato in un video instagram della pagina “Che fatica la vita da bomber”, ha colto l’occasione per evidenziare tutta la sua classe con una super rovesciata in spiaggia durante una partita di calcetto. L’ex numero 10 della Juventus ha poi scherzato una […] L'articolo Del Piero fa sognare i tifosi nostalgici: ...

Il diesse del Cuneo - Borgo : "A Novara mi sono emozionato per i tifosi e per quelle tre caramelle" : Nella vita ho provato tutto, anche la politica, mancando l'elezione per una manciata di voti a La Spezia, dove avevo giocato. sono pronto a tutto, ma alla base dev'esserci la curiosità, giorno dopo ...

Il Team Sky scrive ai tifosi : la lettera di ringraziamento prima del passaggio a Team INEOS : Il Team Sky diventa Team INEOS: la lettera della squadra britannica ai fan per il supporto ricevuto in questi mesi difficili Il Team Sky non ha vissuto sonni tranquilli negli ultimi mesi, dopo l’annuncio di Sky di dire addio al mondo del ciclismo. La squadra ha tenuto duro, continuando a lavorare sodo sia sulla strada, per preparare i corridori al meglio per la stagione 2019 di ciclismo, sia in ufficio, per trovare un degno ...

La foto di Cristiano Ronaldo che provoca i tifosi dell’Atletico Madrid (foto Ansa che in Italia non vediamo) : provocazione ai tifosi non rilevata dalla Uefa La notizia di ieri è che la Uefa sta indagando su Cristiano Ronaldo e sul suo gesto alla fine della partita vinta dalla Juventus 3-0 contro l’Atletico Madrid. Un gesto che i media e i giornali Italiani – oggi lo ha fatto in maniera patente la Gazzetta dello Sport – paragonano a quello di Simeone all’andata. Non è proprio la stessa cosa. Innanzitutto non è lo stesso gesto, ma ...

Cristiano Ronaldo a Madrid - accolto dai tifosi del Real : 'Torna' : È arrivata la sosta del campionato e sarà occasione per molte squadre di ricaricare le pile in vista di una finale di stagione davvero interessante. In Italia, se la corsa alla scudetto è praticamente già decisa, con la Juventus a +15 sul Napoli, per tutti gli altri obiettivi la lotta si fa davvero bella. A proposito dei bianconeri, dopo l'importante successo negli ottavi di ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid, l'attesa ...

Monchi dimentica la Roma e scrive ai tifosi del Siviglia : “continueremo a crescere” : Monchi non sarà certamente il dirigente maggiormente rimpianto nella storia della Roma, il ds torna al Siviglia “Grazie a tutti e a ciascuno di voi che mi avete mandato così tanti segni di affetto. Grazie ora per chiedere e stringere che siamo cresciuti e così continueremo a crescere è il nostro gene competitivo, che ci ha reso grandi. Non abbandonarlo forza SFC!!!” Monchi si presenta nuovamente ai tifosi del Siviglia, dopo la ...

F1 - Tronchetti Provera svela i problemi della Ferrari : i tifosi della ‘Rossa’ possono però sorridere : L’amministratore delegato di Pirelli ha parlato del Gp d’Australia, soffermandosi sui problemi palesati dalla Ferrari “E’ la prima gara, ci sono stati problemi di set-up ma la macchina c’era, si è visto a Barcellona. E’ ancora presto per fare qualche commento, gli sportivi Ferrari cercavano un successo, ma quanto visto ieri è anomalo perché la Rossa si è trovata ad avere performance più basse mettendo ...

Messi - standing ovation tifosi Betis/Video - gol e applausi al 'Messia' del Barcellona : La standing ovation del Benito Villamarin per Leo Messi: il pubblico del Betis Siviglia si alza in piedi per il campionissimo del Barcellona.

'Caso Icardi' - Wanda Nara fa sognare i tifosi nerazzurri : le parole della moglie di Maurito dopo il derby Milan-Inter : Wanda Nara, la vittoria dell'Inter nel derby della Madonnina e la pace vicina con la società nerazzurra: le nuove dichiarazioni della moglie-agente di Icardi a Tiki Taka ' Tutti parlavano della crisi ...

