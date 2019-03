ilpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Secondo i dati del motore di ricerca Lyst: Gucci va forte tra le donne mentre gli uomini preferiscono lo streetwear

Edu_Aceto : RT @ilpost: I marchi di moda più cercati in Italia, regione per regione - ilpost : I marchi di moda più cercati in Italia, regione per regione - nientediniente1 : RT @ItalianPolitics: Osservazione: non è che al 20/3/2019) Groupama, Kering, Lactalis, Arnault, Paribas, Vivendi, ecc. abbiano avuto proble… -