I grillini sono al collasso anche a Genzano

Matteo Salvini e gli Italiani sono stufi dei grillini : La pazienza è realmente finita sia per Matteo Salvini sia per gli Italiani. Del resto Di Maio e soci hanno

Elezioni - un anno dopo i rapporti di forza sono ribaltati. E il Pd può insidiare i grillini : Un anno dopo, la fotografia dell’Italia tripolare del 4 marzo 2018 non è affatto sbiadita. Anzi, lo schema di tre partiti medio-grandi (Lega, M5S e Pd) si è consolidato in questo primo anno dell’era gialloverde, anche se dentro la cornice tripolarista si registrano decisive novità. La prima, ovviamente, riguarda il grande balzo della Lega nazionalista e dalla natura pigliatutto (catch-all party). In base agli ultimi sondaggi, il ...

Zingaretti attacca i grillini : “se non sono capaci si dimettano” : Il partito democratico è tornato protagonista della scena politica e dopo un anno fa opposizione. Nicola Zingaretti attacca i grillini

"Io - ministro in pectore dei grillini sono stato dimenticato da Di Maio" : Dispiace non essere ministro dello sport, anche perché credo che lo sport italiano necessiti di un Ministero tutto suo'. Cosa ne pensa della Riforma Sport e Salute voluta da Giorgetti? 'Per me, ha il ...

Anche gli elettori grillini sono favorevoli alla Tav : è l’ora di cambiare : Gli elettori grillini sono pro Tav. I numeri dello studio commissionato da Luigi Di Maio per sondare l’umore elettorale sul

Sondaggi politici Analisi Politica : ecco dove sono finiti i grillini delusi : Sondaggi politici Analisi Politica: ecco dove sono finiti i grillini delusi Come abbiamo visto in un precedente articolo, l’emorragia di voti del Movimento 5 Stelle fatica ad arrestarsi. Il picco è stato toccato domenica scorsa alle regionali in Sardegna dove solo il 20% di chi votò Cinque Stelle alle Politiche ha deciso di dare ancora fiducia al Movimento. Il restante 80% si è rifugiato nell’astensione o si è diretto verso altri ...

I grillini sono scomparsi : la Meloni vede la crisi di governo più vicina : Il dopo Sardegna consegna una geografia politica differente. Gli italiani hanno scaricato i grillini, hanno compreso i danni prodotti all’Italia

Non lo confesseranno mai - ma i grillini sono terrorizzati dopo la sconfitta in Sardegna : ... il Movimento 5 Stelle appare soltanto per quello che è sempre stato: un esercito di ex disoccupati, precari e partite Iva in bolletta che promettevano di voler cambiare il mondo e, dopo un decennio, ...

Le regionali sarde spazzano via i grillini : sono al 14%. Testa a testa Solinas Zedda : Game over. E’ iniziata l’estinzione politica dei grillini. In sardegna la forbice è dal 14,5 al 18,5%. Il crollo segna

M5s - ecco chi sono davvero i grillini : la prova all'Europarlamento sui migranti : Per conoscere quale sia la vera identità dei grillini, basta guardare cosa hanno combinato i parlamentari M5s eletti all'Europarlamento di Strasburgo dal 2014 a oggi. All'epoca dell'ingresso in aula, i grillini scelsero di fare gruppo con i ribelli dell'Ukip guidato da Nigel Farage. Una mossa strume

Caso Diciotti - per salvare le poltrone i grillini sono pronti a evitare a Salvini un normale processo : Come ampiamente previsto, il Movimento 5Stelle si avvia baldanzoso per il suicidio politico perfetto. Dopo aver passato tutto il tempo all’opposizione a gridare e urlare contro i privilegi della casta, Luigi Di Maio e compagni appena entrati al governo hanno tolto la maschera da agnellini e si sono rilevati molto peggio di chi criticavano. Per salvare le poltrone di governo sono pronti a far evitare a Matteo Salvini un normale processo. E per ...

Berlusconi : 'I grillini sono come i bambini all'asilo' : "In Parlamento quando uno di questi parla non si può evitare di ridere, non sanno niente di storia, di economia. sono come i bambini dell'asilo, con rispetto verso i bambini…". Lo ha detto il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a "Domenica Live" su Canale 5, parlando degli esponenti dei ...

Berlusconi sui grillini : ‘Sono ignoranti - sono come i bambini dell’asilo’ : Intervistato da Barbara D’Urso oggi pomeriggio a Domenica Live, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, oltre a parlare della situazione politica ed economica nel nostro Paese, ha criticato fortemente l’operato dei pentastellati in Parlamento, soffermandosi in particolare su tre punti principali: La nascita della maggioranza governativa composta dall’asse M5S-Lega e presieduta dal premier Conte. La fondazione di Forza Italia e le ragioni ...

Domenica Live - Silvio Berlusconi contro i grillini : "Sono dei bambini dell'asilo" : Barbara d'Urso ha inaugurato lo spazio politica a Domenica Live invitando il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, già ospite questa settimana di Pomeriggio Cinque in vista delle elezioni europee di maggio. La conduttrice gli ha chiesto un parere sulla decisione del Movimento 5 Stelle di affidare il voto alla piattaforma Rousseau sull'autorizzazione a procedere su Salvini sul caso Diciotti.Ha dichiarato Berlusconi: "La mia idea è ...