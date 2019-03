“I controlli sul Morandi truccati prima della strage” Cinque indagati | svolta decisiva 

Le falle nei controlli sulla vita di Sy Guida in stato di ebbrezza e abusi : La domanda che tutti si stanno ponendo è come sia stato possibile che Ousseynou Sy, nonostante la sospensione della patente per Guida in stato di ebbrezza 12 anni fa e una denuncia per per abusi sessuali ai danni di un minore, fosse alla Guida di bus pieno di bambini Segui su affaritaliani.it

Vercellese : controlli a tappeto dei carabinieri sulle strade : controlli a tappeto sulle strade del Vercellese. Risultato: tre persone denunciate dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. In città i militari dell'Arma hanno denunciato un ragazzo di 22 anni, ...

Sondrio - controlli della Polizia di Stato sulle strade : raffica di patenti ritirate : Sondrio, 11 marzo 2019 - raffica di patenti ritirate durante i servizi di controllo antidroga e alcol della Polizia di Stato in provincia di Sondrio . Nella notte tra sabato e domenica pattuglie della ...

Reddito di cittadinanza - per eludere i controlli sulle spese basta comprare un’altra carta : Il monitoraggio sulle spese effettuate con la tessera del Reddito di cittadinanza - che potrebbe anche saltare per rispetto della privacy - è in realtà più complicato del previsto: come dimostra la trasmissione Di Martedì c'è il rischio che il beneficiario usi la sua Rdc card per comprare un'altra tessera (prepagata o ricaricabile) su cui non si potranno effettuare controlli.Continua a leggere

controlli antidroga sulle piste del Palù Padre di famiglia fuma prima di sciare : Se la via per la sicurezza non può non passare attraverso la prevenzione, i carabinieri della compagnia di Sondrio non tralasciano alcuna forma di controllo. sulle strade, per esempio. Ma, perché no, ...

Bonifico senza conto corrente allo sportello - i controlli sul liquido : Bonifico senza conto corrente allo sportello, i controlli sul liquido controlli Bonifico senza conto corrente Recarsi in banca ed effettuare un versamento di liquidità sul proprio conto corrente, oppure effettuare un Bonifico per cassa al conto corrente di un altro può portare problemi? Dipende dal peso che si vuole dare alla parola problemi. Nel senso che se ci si reca presso un istituto bancario con un’ingente somma di denaro da versare a un ...

Municipio Roma IV. Della Casa : controlli sulle attività commerciali : “Al IV Municipio abbiamo improntato il nostro mandato sul perseguimento Della legalità ed il ripristino Della normalità; abbiamo applicato maggiore controllo sugli appalti e sui servizi erogati riducendo gli sprechi, verificato il patrimonio immobiliare e stringendo sulle tasse commerciali”. Lo dichiara in una nota il Presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa. “Per troppi anni l’amministrazione non ha riscosso quanto ...

controlli sul pescato - operazione della guardia costiera. In due giorni elevate sanzioni per oltre 50mila euro : googletag.defineSlot, '/134284252/lanuovariviera-300x250', [300, 250], 'div-gpt-ad-1500544959318-0',.addService, googletag.pubads, ,,; googletag.pubads, ,.enableAsyncRendering, ,;googletag.

Mensa e trasporto scolastico - tariffe ferme dal 2013. controlli a campione sulle dichiarazioni Isee : UMWEB, MAGIONE " Invariate dal 2013 le tariffe dei servizi scolastici e dell'asilo nido del comune di Magione anche per il 2019. A confermarlo è l'assessore alle politiche scolastiche Eleonora Maghini.

Reddito di cittadinanza - Gdf : “In Sicilia controlli su chi ha cambiato residenza e sulle separazioni sospette” : Un “censimento” delle posizioni di tutti i Siciliani che tra gennaio e febbraio hanno chiesto il cambio di residenza. E “attività di intelligence” anche nei confronti di chi si è separato e può essere sospettato di averlo fatto per percepire due volte il Reddito di cittadinanza. Ad annunciare i controlli è il Comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, il generale Carmine Lopez, che ...

Bonifico senza conto corrente allo sportello - i controlli sul liquido : Bonifico senza conto corrente allo sportello, i controlli sul liquido controlli Bonifico senza conto corrente Recarsi in banca ed effettuare un versamento di liquidità sul proprio conto corrente, oppure effettuare un Bonifico per cassa al conto corrente di un altro può portare problemi? Dipende dal peso che si vuole dare alla parola problemi. Nel senso che se ci si reca presso un istituto bancario con un’ingente somma di denaro da versare a un ...

Nutella - controlli sulla qualità : sospesa produzione in stabilimento francese : Un piccolo 'neo' per la Nutella. La notizia in questione ha tenuto banco negli ultimi giorni, la Ferrero ha deciso di sospendere la produzione della crema per precauzione, relativamente al proprio stabilimento in Normandia, per permettere agli addetti di effettuare dei controlli sulla qualità del prodotto. La stessa azienda ha rassicurato la propria clientela, garantendo comunque una produzione continuativa ed assicurando che quanto accaduto ...

Capri - controlli sulle residenze di comodo : 2mila nel mirino : La posizione di circa 2000 residenti a Capri e AnaCapri è al vaglio delle forze dell'ordine, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Nel mirino degli investigatori le ...

Guardia di Finanza - rafforzare controlli sul Reddito : rafforzare le ispezioni e intensificare i controlli sul Reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza mette in campo una serie di misure per evitare che i 7,1 miliardi di fondi pubblici finiscano ...