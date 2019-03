optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)al: si esibirà anel mese di agosto per l'unico concerto in programma in Italia quest'anno. Ilè in programma per ilnei giorni del 23, 24 e 25 agosto. Le location sono diverse, ma tutte sparse nella città diche tre giorni diventa un luogo di musica dal vivo a cielo aperto per proporre alcuni degli artisti più apprezzati nella scena internazionale.è tra questi e si esibirà alnella serata centrale di sabato 24 agosto. Il suo concerto si terrà allo Spazio 211 e isono già disponibili inal prezzo di 30 euro + diritti di.Tra i primi artisti annunciati, ci sono anche Jarvis Cocker introducing Jarv Is, The Cinematic Orchestra, Nils Frahm e Spiritualized. Jarvis Cocker introducing Jarv Is è in programma per domenica 25 agosto presso lo Spazio 211 ed anche per ...

TODAYSfestival : RT @OptiMagazine: Hozier al TOdays Festival 2019 di Torino: tutti i concerti e i biglietti in prevendita - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Hozier al TOdays Festival 2019 di Torino: tutti i concerti e i biglietti in prevendita - OptiMagazine : Hozier al TOdays Festival 2019 di Torino: tutti i concerti e i biglietti in prevendita -