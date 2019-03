Higuain potrebbe tornare alla Juve

Non c’è pace per Higuain - Chelsea poco convinto. Dall’Inghilterra sparano : “Potrebbe torna alla Juve” : Non c’è pace per Gonzalo Higuain. Da quando è andato via dalla Juventus, infatti, l’attaccante argentino non è riuscito a trovare un equilibrio che lo facesse rendere ai livelli cui ha abituato. Male al Milan, a gennaio è passato al Chelsea. Ma per il Mirror, anche in Inghilterra la sua esperienza non avrebbe vita lunga. Secondo il quotidiano inglese, addirittura, il numero 9 potrebbe tornare alla Juventus a fine stagione. Il ...

Juventus - futuro Higuain incerto : se Sarri va a alla Roma - il giocatore potrebbe seguirlo : È sempre tempo di calciomercato: gran parte dei top club per la prossima stagione stanno programmando le trattative per rafforzare le loro rose. Una delle deluse per eccellenza, anche se ancora 'coinvolte' nella lotta a raggiungere prestigiosi traguardi come un posto in Champions League o arrivare in fondo all'Europa League, è sicuramente il Chelsea, che rispetto agli squilli di tromba di inizio stagione, ha dovuto ridimensionare i suoi ...