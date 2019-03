Ha dei dipendenti modello | datore di lavoro li premia con un viaggio vacanza a Ibiza

Randstad - 72% imprese valuta performance dei dipendenti : Roma, 20 mar. (Labitalia) - Quasi tre imprese italiane su quattro (72%) effettuano valutazioni del[...]

Napoli : San Giovanni Bosco senza pace - bucate ruote auto dei dipendenti : Ignoti hanno bucato le ruote delle auto di alcuni dipendenti dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Lo rende noto la struttura commissariale da cui arriva la ferma condanna e vicinanza ai ...

Farmindustria e Medicina del Lavoro : il protocollo per promuovere la salute dei dipendenti : Convegno FarmindustriaConvegno FarmindustriaConvegno FarmindustriaIn occasione di «Healthcare e Diversity Management – Lavoro e salute nelle imprese del farmaco: la persona al centro», l’evento organizzato da Farmindsutria in collaborazione con ONDA, è stato firmato un protocollo d’intesa da Farmindustria, Assogenerici e Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) con lo scopo di promuovere e migliorare la salute di oltre 200 mila ...

Roma - sciopero dei dipendenti del Gruppo Engineering : sciopero per l'intera giornata dei lavoratori del Gruppo Engineering che hanno dato vita a un presidio nei pressi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. La protesta è stata appoggiata da Fim, ...

In Regione Friuli-Venezia Giulia stop ai social. Protesta dei dipendenti e il governatore li ripristina : Sospesi giovedì dalla direzione alla Funzione pubblica, sono stati riattivati dopo le lamentele. Fedriga: «Tolti per una normativa datata»

Prostitute di notte e manager di giorno : le «dipendenti» dei Casalesi al Nord : ... prediligeva infatti grandi rapine, sequestri, bische e spaccio alla corruzione della politica. Come pure non amava il taglieggio e l'usura di imprenditori e professionisti, altra attività che la ...

Germania - aumento dei salari dell’8% in tre anni per 1 milione di dipendenti pubblici : almeno 240 euro in più al mese : Circa 1 milione di lavoratori dei servizi pubblici di 15 Länder tedeschi ha spuntato un aumento delle retribuzioni dell’8% in 33 mesi. A prevederlo è l’intesa raggiunta tra governo e sindacati durante il fine settimana, dopo una settimana di scioperi e manifestazioni in tutto il Paese. Gli aumenti scattano con effetto retroattivo dal primo gennaio. Quest’anno verrà garantito un +3,2%, nel 2020 si aggiungerà un ulteriore +3,2% e nel 2021 è ...

HoloLens : proteste dei dipendenti per l’accordo militare : Una protesta lanciata dai dipendenti Microsoft attacca il colosso per la scelta di firmare un accordo per l’utilizzo di HoloLens in campo militare. Protesta e dettagli La protesta riguarda l’accordo siglato, per il valore di 480 milioni di dollari, tra Microsoft e l’esercito americano. l’accordo siglato nel novembre 2018 stabilisce il supporto di visori per la realtà aumentata per “aumentare la letalità e migliorare l’efficienza di azione”. ...

I dipendenti dei Renzi : "La mente era Lalla". Tiziano : "Accuse false" : Nome in codice, "Lalla". Man mano che passano i giorni emerge con maggiore chiarezza che il meccanismo messo in piedi dai Renzi e che andava avanti praticamente dal 2010, aveva una sola mente: Laura Bovoli, la moglie di Tiziano Renzi, detta Lalla. Un giro di cooperative aperte e chiuse, ma in modo che a guadagnare fosse sempre la Chil Post, poi Eventi 6.La prima delle cooperative coinvolte nel disastro fiscale è la Delivery, costituita nel 2009, ...

[Il punto] Scoppia il caso Sirti - da licenziare un quarto dei dipendenti : lavoratori in sciopero da Palermo a Milano : Un nuovo bubbone è Scoppiato nel già tormentato mondo del lavoro italiano. La Sirti , azienda nazionale specializzata nella realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazione, ha dichiarato 833 ...

Comune di Catania in dissesto - sciopero dei dipendenti il 30 marzo : "È sotto gli occhi di tutti - continuano i sindacalisti - come la politica si sia disinteressata totalmente della drammatica condizione di Catania nonostante le ultime elezioni nazionali, regionali e ...

Anche Ragusa alla protesta dei dipendenti delle ex Province : I dipendenti delle nove ex Province della Sicilia. Anche Ragusa presente con una folta rappresentanza di dipendenti di Viale del Fante.

Lavorare nell'alta moda : gli stipendi dei dipendenti a inizio carriera : Lavorare per una griffe d'alta moda conviene. Lo sanno bene i tanti studenti che ogni anno si iscrivono a facoltà universitarie legate al mondo del design. Un recente studio presentato dalla società di ricerca e selezione del personale Hays conferma che il settore dell'alta moda è in ottima salute e diventa sempre più esigente. Ai ...

Tutti precari all'Anpal : con le assunzioni dei navigator il 94% dei dipendenti sarà a tempo. Lavoratori in sciopero : I navigator esistono già e sono precari da anni. Sono 654 Lavoratori dell'Anpal Servizi, con contratti a scadenza. Il loro lavoro è quello di supportare e rafforzare i centri per l'impiego sparsi per tutta l'Italia. Molti di loro sono laureati, conoscono a menadito le ultime normative, hanno passato diverse selezioni e soprattutto possono vantare un'esperienza decennale nel campo delle politiche attive del lavoro.Rappresentano il ...