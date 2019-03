Gualtiero Bassetti | lo sclero del capo dei vescovi | Benvenuti gli immigrati

Per Gualtiero Bassetti - Cei - si sta alimentando un clima di paura : 'Negli ultimi tempi si è diffuso un clima di paura , a volte alimentato in modo irresponsabile, che ha contaminato lo spirito pubblico fino a far emergere rigurgiti xenofobi'. Il presidente della Cei, ...

Per Gualtiero Bassetti (Cei) si sta alimentando un clima di paura : "Negli ultimi tempi si è diffuso un clima di paura, a volte alimentato in modo irresponsabile, che ha contaminato lo spirito pubblico fino a far emergere rigurgiti xenofobi". Il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, usa parole durissime per parlare del tema migranti. E, in un'intervista alla Stampa, lancia un preciso monito: "Per un cattolico è immorale vedere nel migrante un nemico da combattere o da odiare". Bassetti si sofferma ...