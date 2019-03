Greta Scarano : vita privata - età e altezza. Chi è l’attrice romana : Greta Scarano: vita privata, età e altezza. Chi è l’attrice romana Chi è Greta Scarano Classe 1986 (32 anni), alta 166 centimetri, Greta Scarano è una delle attrici più apprezzate e versatili del cinema italiano. Nata e cresciuta nella capitale, la Scarano ha sempre amato la recitazione, lavoro a cui si dedica con dedizione. Dal 2011, l’attrice è legata sentimentalmente all’attore e regista Michele Alhaique, con la quale ...

Greta Scarano da Il nome della rosa a Non mentire : ‘Voglio fare solo cose che valgono’ : “Voglio fare soltanto le cose che valgono la pena“, questo il mantra di Greta Scarano, l’attrice del momento per quanto riguarda il mondo della tv. Dopo il ruolo di Laura nella fiction di Mediaset Non mentire, infatti, la bionda (per ora) Greta torna subito sul piccolo schermo con i personaggi di Anna e Margherita ne Il nome della rosa, grande progetto Rai basato sull’omonimo romanzo di Umberto Eco uscito nel 1980: ...

Greta Scarano - oltre alla fiction c'è di più : Nonostante abbia un'innata allure da diva, Greta Scarano preferisce essere vista come la ragazza della porta accanto, però di quelle impegnate e studiose. È con questo approccio, infatti, che vive il suo lavoro di attrice: per lei (come ha sottolineato in varie interviste) quello che conta è scegliere progetti di qualità, che la stimolino e le permettano di crescere, mettersi alla prova. Caratteristiche che ha, per ...

Caterina Balivo fa una gaffe con Greta Scarano a Vieni da Me : Vieni da Me: Caterina Balivo glissa su Detto Fatto nell’intervista a Greta Scarano Nuova settimana di programmazione per Vieni da Me che oggi, lunedì 4 marzo, ha visto, tra gli altri, anche Greta Scarano. La fidanzata del regista Sidney Sibilla è stata intervistata da Caterina Balivo durante il gioco ‘Chi Preferisci?’. L’attrice, che questa sera farà il suo debutto nella fiction ‘Il Nome della Rosa’ in prima ...

5 curiosità su Greta Scarano - attrice di 'Non mentire' : Il 27 agosto 1986 nasce a Roma Greta Scarano. La sua carriera ha inizio nel 2006 col cortometraggio 'Lui e Lei' di cui è regista e, successivamente, il suo palmarès viene arricchito con pubblicità, telefilm e film oltre che da premi di tutto rispetto. Al momento è tra le più apprezzate attrici del panorama italiano. Di seguito cinque curiosità su Greta Scarano.

Alessandro Preziosi e Greta Scarano : in lacrime sul set di Non mentire : Alessandro Preziosi e Greta Scarano hanno pianto sul set di Non mentire Lavorare alla fiction Non mentire è stato intenso e coinvolgente per Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Gli attori protagonisti della serie Mediaset si sono commossi grazie ai personaggi di Andrea Molinari e Laura Nardini. A rivelarlo i diretti interessati in un’intervista rilasciata al […] L'articolo Alessandro Preziosi e Greta Scarano: in lacrime sul set di ...

Non Mentire - Greta Scarano su Alessandro Preziosi : 'E' stato davvero credibile' : E' stata trasmessa domenica 17 febbraio su Canale 5 la prima puntata della serie 'Non Mentire', che vede protagonisti gli attori Greta Scarano ed Alessandro Preziosi, rispettivamente interpreti di Laura e Andrea. La serie-thriller ad alta tensione è un remake del telefilm britannico 'Liar- l'amore bugiardo', che l'attrice Greta non ha voluto studiare, per non esserne influenzata nella sua interpretazione. La Scarano, in una recente intervista a ...

Chi è Greta Scarano - da “Non mentire” a “Il nome della rosa” : Dalla fiction al cinema, ecco chi è Greta Scarano. Nota soprattutto per il suo ruolo in Suburra, ha preso parte a molti film e serie ed è pronta per Il nome della rosa. Nata a Roma nel 1986, Greta Scarano è oggi una delle attrici più apprezzate nel panorama italiano. La recitazione è da sempre la sua passione e vi si dedica con assoluta dedizione. Ciò le ha consentito di ottenere ruoli sia in televisione che al cinema. La 32enne ha ampiamente ...

Greta Scarano è Laura Nardini/ Accusa di violenza Andrea Molinari - Non mentire - : Greta Scarano torna protagonista di una fiction su Canale 5 e veste i panni di Laura Nardini nella serie 'Non mentire' al fianco di Alessandro Preziosi

Greta Scarano - protagonista di Non mentire : le parole su Alessandro Preziosi : Greta Scarano e Alessandro Preziosi: il rapporto dopo la fiction Non mentire Prima volta insieme sul set per Greta Scarano e Alessandro Preziosi. I due attori sono protagonisti di Non mentire, la nuova fiction di Canale 5 remake del telefilm Liar. Greta si è trovata molto bene con il collega napoletano e ha sottolineato il […] L'articolo Greta Scarano, protagonista di Non mentire: le parole su Alessandro Preziosi proviene da Gossip e Tv.

Non Mentire - Greta Scarano rompe il silenzio : “Dolore immenso…” : Non Mentire, fiction Canale 5. Parla Greta Scarano: “Immedesimata in un dolore immenso” E’ Greta Scarano la protagonista femminile della nuova ficion di Canale 5 Non Mentire, in onda da stasera, per tre puntate, a partire dalle 21.20 circa. Nella serie tv Greta Scarano veste i panni di Laura Nardini: trattasi di una professoressa che, dopo una cena con il chirurgo Andrea Molinari (interpretato da Alessandro Preziosi) denuncia ...

Non mentire - un’accusa di stupro con Greta Scarano e Alessandro Preziosi : anticipazioni : Una denuncia di stupro nei confronti di uno stimato chirurgo e padre di famiglia (Alessandro Preziosi). Nessuna prova. Solo due testimonianze a confronto. Il racconto della discesa agli inferi dell’accusato e dell’accusatrice (Greta Scarano) e di quanto sia difficile ricostruire la verità si dipana nel corso delle sei puntate della nuova fiction Non mentire prodotta da Indigo Film, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e in onda per ...