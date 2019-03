Governo | Senato respinge entrambe le mozioni sfiducia a Toninelli

Nei Paesi Bassi il Governo perderà la maggioranza al Senato : Il 20 marzo nei Paesi Bassi ci sono state le elezioni provinciali: i risultati definitivi non ci sono ancora (lo spoglio è arrivato oltre il 93 per cento dei voti) ma è già chiaro che la coalizione di governo guidata dal

Decretone - ok alla Fiducia alla Camera. Per il Governo 323 sì. Il testo torna al Senato : L’Aula della Camera ha approvato la Fiducia al Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione. I sì sono stati 323, i no 247 e 4 astenuti. Ora si passa agli ordini del giorno, giovedì mattina ci sarà il voto finale sul provvedimento che poi dovrà tornare al Senato per la terza lettura, dopo che il testo è stato emendato nei giorni scorsi con l’introduzione di modifiche alla platea che riceverà la pensione di ...

Diciotti - Senato nega l'autorizzazione a procedere su Salvini in Senato. Lui : «Azione di Governo - grazie a M5S» : Salvini aveva rivendicato la più generale politica dei porti chiusi presentando alcune cifre: «I numeri dicono che così facendo, abbiamo salvato migliaia di vite. Nel 2015 immigrati sbarcati 153 mila,...

Senato - il voto sulla Diciotti. Salvini si difende in aula e ringrazia il M5s 'Fu decisione del Governo. Le cose di fanno in due' : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Diciotti - Salvini in Senato : "Decisione del Governo Non lascio morti in mare" : "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qualcuno senza muovere in dito: abbiamo soccorso, salvato e anche aperto un contenzioso". Matteo Salvini rivendica il suo ruolo e il suo operato da ministro nel suo discorso al Senato in vista del voto sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Il titolare del Viminale non usa giri di parole e respinge ogni accusa: "Non avrei mai pensato di intervenite per sequestro di persona ma lo ...

Cina : Pd Senato a Moavero - 'quali sono reali intendimenti Governo? spieghi in aula' : ... e se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti in premessa, non ritenga doveroso e urgente chiarire quali siano gli indirizzi del Governo in materia di politica economica internazionale'.

Dalla Tav alla Diciotti - perché il Senato è decisivo per la sopravvivenza del Governo : Sarà al Senato che si deciderà la sopravvivenza del Governo gialloverde. Nel giro di poco più di un paio di settimane su Palazzo Madama, dove la maggioranza è tale solo per una manciata di voti, si concentreranno appuntamenti che non lasciano scampo a soluzioni intermedie, a mediazioni magari sotto forma di emendamenti: sì o no saranno le uniche opzioni possibili...

Decretone - il Governo scommette sul via libera al Senato senza la fiducia : La mole di lavoro è imponente: più di 700 emendamenti presentati dei Senatori, 16 dal governo e un centinaio di sub-emendamenti. fiducia per impacchettare tutto e archiviare la questione? Questa volta no. Il governo e la maggioranza decidono di tenere il punto sul Decretone che contiene le misure bandiera del reddito di cittadinanza e di quota 100: se ne occuperà l'aula del Senato. L'urgenza di convertire il decreto non ...

Dl reddito-pensioni in Aula Senato - le novità e i nodi rinviati dal Governo : Il 'decretone' con il reddito di cittadinanza e quota 100 è approdato in Aula al Senato per incassare il primo disco verde del Parlamento. Dopo qualche modifica approvata dalla commissione Lavoro, il governo ha presentato in Aula un pacchetto di emendamenti per risolvere alcuni nodi: dalla questione delle assunzioni dei 'navigator' per le quali servirà il parere delle Regioni al tema della privacy dopo la memoria depositata dal Garante per la ...

Governo gialloverde apre a Guaidò - ma su elezioni. Oggi Moavero in Senato : Il Governo italiano apre le porte, ma non le braccia, a Juan Guaido' e trova la quadra sulla crisi in Venezuela alla vigilia del discorso che Enzo Moavero terra' Oggi in Senato: bisogna "procedere - afferma una risoluzione Lega-M5S - nei tempi piu' rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere, credibili e in conformita' con l'ordinamento costituzionale". La risoluzione sara' presentata Oggi dopo l'informativa con ...

I documenti presentati dal Governo alla Giunta senatoriale su Salvini : 'tutto deciso collegialmente' : Il presidente del Consiglio Conte afferma di aver condiviso le scelte del ministro estendendo quindi a Palazzo Chigi e all'intera compagine ministeriale la scelta della linea dura sui migranti

Venezuela - gli incontri del Governo con Guaidó e i rischi del voto al Senato di martedì : la linea politica nel movimento 05 febbraio 2019 Venezuela, Di Battista e Di Stefano: i due supporter del «neutralismo» M5S L'esecutivo punta a una mozione unitaria ma le posizioni sono distanti Nell'...

Venezuela - l'opposizione chiede che il Governo riferisca al Senato : ... per fare le elezioni subito, se la Lega è coerente con quanto dichiara, non ci sono se e ma: si deve unire all'opposizione in una mozione che è tesa restituire onore e credibilità alla politica ...