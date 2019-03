Google Chrome si avvicina all’arte | arrivano 11 nuove immagini del profilo

Google Chrome diventa più smart : ecco le gesture per navigare avanti e indietro : Google Chrome introduce su tutte le versioni la possibilità di navigare tra le pagine utilizzando le gesture, dopo aver attivato l'apposito flag. L'articolo Google Chrome diventa più smart: ecco le gesture per navigare avanti e indietro proviene da TuttoAndroid.

Dati login alla mercé degli hacker : grave falla di Google Chrome - poi corretta : Una minaccia a dir poco pericolosa ha insidiato Google Chrome, fino all'aggiornamento di gennaio (se non l'aveste ancora portato a termine, ecco un motivo in più per farlo subito). La vulnerabilità è stata scoperta lo scorso dicembre da Positive Technologies, un'azienda operante nel settore della sicurezza informatica, che ha prontamente messo al corrente il colosso di Mountain View affinché potessero essere fatte tutte le correzioni del ...

Google sta testando i suggerimenti per i file e le cartelle di Google Drive nella barra degli indirizzi di Google Chrome : L'obbiettivo di Google è rendere accessibile la ricerca in Google Drive direttamente dalla barra degli indirizzi di Google Chrome per consentire agli utenti di cercare sia file che cartelle, con risultati come link e suggerimenti di query nel sottostante menu a discesa. Sarà possibile utilizzare anche dei filtri digitando delle parole chiave direttamente nella barra degli indirizzi per restringere la ricerca in base al proprietario o al tipo di ...

Google Chrome testa un layout a griglia per le schede che è possibile disabilitare : Google Chrome sta testando il nuovo layout a griglia per le schede di navigazione e per alcuni utenti di Chrome Dev e Chrome Canary l'opzione si attiva per impostazione predefinita. Se siete tra gli utenti che hanno ricevuto questa impostazione, tenete presente che è possibile disabilitarla nel caso questo layout non fosse di vostro gradimento. L'articolo Google Chrome testa un layout a griglia per le schede che è possibile disabilitare ...

Google Chrome introduce il supporto ai controller Nintendo Switch : L'arrivo del supporto ufficiale da parte di Google per i controller di Nintnedo Switch, i quali saranno dunque supportati su Google Chrome, è una notizia che fa presagire qualcosa.Come riporta Nintendoenthusiast, in vista dell'avvicinarsi del GDC 2019, evento nel quale Google stessa dovrebbe annunciare la propria console, questa notizia fa presagire movimenti in casa Google volti ad un eventuale debutto nel mercato videoludico, si suppone nel ...

Google Chrome Canary v75 permette di inviare direttamente le schede agli altri dispositivi : Una nuova funzionalità introdotta nella versione 75 di Chrome Canary migliora questo processo permettendo all'utente di inviare direttamente una scheda a un altro dispositivo con Chrome Canary. Dopo aver abilitato l'opzione "Invia scheda a sé" in Chrome://flags#enable-send-tab-to-self, sarà possibile inviare schede aperte da uno dei dispositivi con Chrome Canary a un altro. L'articolo Google Chrome Canary v75 permette di inviare direttamente le ...

Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 73 con tante piccole novità : Il roll out della versione 73 di Google Chrome per Android è partito. tante le novità che approdano col nuovo aggiornamento che riguardano i download, l'Omnibar e la modalità Risparmio dati, fra le altre cose. L'articolo Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 73 con tante piccole novità proviene da TuttoAndroid.

La funzione Risparmio dati di Google Chrome per Android stringe amicizia con le pagine HTTPS : Non è mai piacevole esplorare il web quando la connessione latita, ma la funzione madre di Google Chrome per questi frangenti ci viene sempre più in aiuto L'articolo La funzione Risparmio dati di Google Chrome per Android stringe amicizia con le pagine HTTPS proviene da TuttoAndroid.

Una falla di Google Chrome dà pieno controllo del computer in remoto : informazioni sull’aggiornamento di Google Chrome (screenshot Google Chrome) Gli utenti di Google Chrome devono aggiornare il proprio browser alla versione più recente (72.0.362.121) per correggere una vulnerabilità 0-day. Clement Lecigne, che fa parte del gruppo di analisti delle minacce di Google, ha scoperto una falla che permetterebbe agli aggressori di eseguire un codice da remoto attraverso il browser, assumendo così il controllo ...

Google sta testando una barra degli strumenti in basso per mostrare le schede in Chrome Canary : Il team di XDA ha individuato una riprogettazione della barra degli strumenti di Google Chrome che mostra le schede in basso per passare facilmente da una all'altra. Toccando l'icona per espanderla, viene visualizzato il nuovo layout con le miniature delle schede disposte a griglia, con la possibilità di aggiungere una nuova scheda toccando l'apposito pulsante. L'articolo Google sta testando una barra degli strumenti in basso per mostrare le ...

Dead Zebra lancia il dinosauro offline di Google Chrome : Il dinosauro di Google Chrome dalla prossima settimana potrà trovare spazio sulla vostra scrivania grazie ai nuovi pupazzetti di Dead Zebra L'articolo Dead Zebra lancia il dinosauro offline di Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Falla in Google Chrome - milioni di utenti a rischio : ... è vulnerabilità zero-day di elevata gravità che negli ultimi tempi sta mettendo a rischio i dati di milioni di utenti in tutto il mondo. Si tratta di un bug use -after-free , ossia una vulnerabilità ...

Google aggiunge la ricerca degli episodi in Google Podcasts e corregge un bug di sicurezza di Google Chrome : Al momento, la ricerca in Google Podcasts è molto generica e trova solo gli spettacoli che corrispondono alla query, ma a partire da questa settimana la ricerca in-app troverà ed elencherà episodi specifici come risultato della ricerca. Google ha inoltre risolto un difetto di sicurezza presente nell'implementazione dell'API FileReader di Google Chrome che ha permesso ai siti di eseguire del codice nativo. L'articolo Google aggiunge la ricerca ...

La funzione per raggruppare le schede di Google Chrome è in arrivo per Android : Goolge Chrome consentirà presto di raggruppare le schede per organizzarle meglio e aggiungendo un sito web a un gruppo, tutti i nuovi collegamenti che aprirete dallo stesso sito web verranno aggiunti allo stesso gruppo, inoltre i gruppi di schede si sincronizzeranno su tutti i vostri dispositivi. L'articolo La funzione per raggruppare le schede di Google Chrome è in arrivo per Android proviene da TuttoAndroid.