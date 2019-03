Google azienda più innovativa al mondo

bluewin.ch

(Di giovedì 21 marzo 2019)la compagnia piùdel 2019. Dopo 13 anni, il colosso di Mountan View scalza il leader storico, Apple, che scivola al terzo posto...

ClaudiaLarix : RT @franciungaro: .@Google scalza @Apple come azienda più #innovativa del mondo - VivMilano : RT @franciungaro: .@Google scalza @Apple come azienda più #innovativa del mondo - Fra7russo : RT @franciungaro: .@Google scalza @Apple come azienda più #innovativa del mondo -