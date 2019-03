Giornata mondiale dell' acqua | le 7 cose da sapere

Giornata mondiale dell’Acqua : “Lo stato di salute di fiumi - laghi e ambiente marino costiero” : Qualità delle acque interne in Italia: su 7.493 fiumi, il 43% raggiunge l’obiettivo di qualità per lo stato ecologico, il 75% raggiunge quello per lo stato chimico. Su un totale di 347 laghi, solo il 20% raggiunge l’obiettivo di qualità per lo stato ecologico, il 48% dei laghi raggiunge quello per lo stato chimico. Dove sono collocati? I fiumi che a livello regionale raggiungono l’obiettivo di qualità buono si trovano nella Provincia ...

La Lega Pro celebra il 21 marzo - Giornata mondiale contro il razzismo : La Lega Pro celebra il 21 marzo, giornata mondiale contro il razzismo. “Un giorno speciale che invita, in particolare, a riflettere e a confrontarci sul messaggio universale che il calcio sa lanciare- dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- e che si Lega al rispetto. Il calcio in Lega Pro si declina ai valori e al rispetto come testimoniano le numerose iniziative organizzate in campo e sugli spalti. Uno degli esempi più ...

Giornata mondiale dell'Acqua - ENEA brevetta sistema che rileva sostanze nocive : Domani 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua 2019 . Per questa occasione ENEA presenta un sistema brevettato in grado di stimare nella rete idrica la concentrazione di sostanze nocive ...

Giornata mondiale della poesia inviateci i versi che amate di più : Penso che per diffondere la poesia ogni mezzo può essere adatto, l'importante è non abbassare gli standard: essere onesti è il modo migliore di affrontare le cose anche in un mondo, quello della tv, ...

Giornata mondiale dell’Acqua : ecco il report di Legambiente sullo stato di salute dei corpi idrici italiani : Acque troppo spesso inquinate, sprecate, e poco tutelate. A raccontarlo sono le storie di diversi fiumi, laghi e falde della Penisola che non godono di buona salute e che sono minacciati dall’inquinamento chimico, da attività agricole non sostenibili e da quelle industriali, dalla maladepurazione che si ripercuote sui corpi idrici; ma anche dal sovrasfruttamento delle acque a scopo idroelettrico. Storie che Legambiente ha raccolto nel report ...

Giornata mondiale delle Foreste : gli incendi boschivi un fenomeno ancora preoccupante - in aumento i casi annuali di eventi catastrofici : Un segnale positivo quello che proviene dal primo rapporto nazionale sullo stato delle Foreste e del settore forestale realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari: le Foreste italiane risultano in costante crescita a discapito delle superfici agricole. I boschi che in Italia ricoprono il 36,4% della superficie nazionale con 10,9 milioni di ettari hanno subito un aumento del 72,6% dal 1936 al 2015, e del 4,9% dal 2005 al 2015: è ...

Giornata mondiale dell’Acqua : ENEA propone un nuovo sistema che rileva sostanze nocive nelle reti idriche : In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo), ENEA presenta un sistema brevettato in grado di stimare nella rete idrica la concentrazione di sostanze nocive alla salute, consentendo una gestione tempestiva e meno costosa delle eventuali emergenze. Sviluppato dai ricercatori ENEA di Portici (Napoli), in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, è stato sperimentato nell’acquedotto “Santa Sofia” gestito da Acqua Campania ...

Giornata mondiale dell’Acqua : domani per la prima volta il Lago di Como “allagherà” le scuole d’Italia - dalla Sicilia alle Alpi : “Sarà la prima volta in Europa, un evento senza precedenti anche per la tecnologia innovativa che metteremo in campo. Un modo nuovo di fare divulgazione scientifica. domani “allagheremo” idealmente tutte le scuole italiane e lo faremo portando nelle loro aule il Lago più profondo in Italia che adesso soffre la crisi idrica. Tramite una nuova tecnologia, il 22 Marzo collegandosi alla Pagina FB “Resilario” le scuole italiane, singolarmente tramite ...

Il lago di Como “allagherà” le scuole per la Giornata mondiale dell’acqua : “Venerdì 22 marzo sarà la giornata mondiale dell’acqua e protagonisti saranno gli studenti dell’I.C “ G. Marconi” di Licata, invitati a partecipare all’iniziativa dall’Assoproteus. Attraverso la piattaforma social di FACEBOOK, gli alunni della scuola media potranno collegarsi in video e audio con il sub che si immergerà nelle acque del lago di Como per raccontare di quelle acque di manzoniana memoria e interagire con gli studenti, ...

Giornata mondiale sulla sindrome di Down - Torre San Niccolò illuminata di arancione : Fintanto che nel mondo ci sarà l'esigenza di questa Giornata, vuol dire che dobbiamo ancora lavorare per il riconoscimento e la valorizzazione della diversità e per un cambiamento culturale profondo ...

Giornata mondiale della poesia - l'Infinito di Leopardi compie 200 anni : ... 1819-2019, di Giacomo Leopardi , il cuo manoscritto viene esposto eccezionalmente nel museo civico; da oggi a domenica conferenze e spettacoli, animati tra gli altri da Davide Rondoni e Vittorio ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria agGiornata e i punteggi. Alvaro Bautista vola in vetta - Melandri quinto : Il weekend in Thailandia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) che ha siglato la sua seconda “tripletta” consecutiva dopo quella in Australia. Il campione uscente della categoria delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) si è dovuto arrendere ancora una volta, dovendo alzare bandiera bianca al cospetto del centauro spagnolo. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica ...