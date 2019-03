Giornata delle Foreste | allarme incendi | danni gravissimi al patrimonio naturale

Giornata internazionale delle foreste : Giornata internazionale delle foreste significa Giornata internazionale di boschi e di piante ma anche di tutti gli animali che ci vivono o che in qualche modo ne beneficiano. Noi umani compresi. Si celebra il 21 marzo e lo si fa in tutto il mondo, sia dove ci sono delle foreste da salvare e salvaguardare, sia dove non ci sono più ma si rimpiangono. (altro…) The post Giornata internazionale delle foreste appeared first on Idee Green.

Oggi è la Giornata delle Foreste. Aiutiamole - bloccano il riscaldamento globale : Le foreste del mondo, tra il 1990 e il 2007 hanno sequestrato in media 2,4 miliardi di tonnellate di carbonio all'anno. Secondo i dati della FAO del 2010 le foreste manterrebbero immagazzinate 289 ...

Domani Giornata Internazionale delle Foreste - il WWF : “Cruciali nella lotta ai cambiamenti cliatici” : nella Giornata Internazionale delle Foreste (che si celebra Domani, giovedì 21 marzo) il WWF vuole puntare l’attenzione sullo straordinario valore dei “polmoni” del Pianeta che non solo sono essenziali per la vita sulla Terra ma che rappresentano un elemento cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici. Le Foreste coprono il 31% delle terre emerse del pianeta, costituiscono l’habitat per il 75% della biodiversità terrestre e, in varie forme e ...

Giornata Internazionale delle Foreste : sfruttare il satellite per preservare la foresta vergine : Richmond, BC – MDA, compagnia di Maxar Technologies (NYSE:MAXR) (TSX:MAXR), è lieta di comunicare che il suo servizio di monitoraggio Forest Alert Service (FAS) ha permesso ai fornitori di polpa di cellulosa di Asia Pulp & Paper (APP) di monitorare in maniera più accurata la conservazione delle aree forestali e di rispettare gli impegni di salvaguardia presi con gli stakeholder. APP riferisce che, in meno di tre anni – da quando ...

L’ambiente torna protagonista : domani la Giornata Mondiale delle Foreste - ecco come salvaguardarle : Si è appena concluso “Friday For Future”, il grande sciopero studentesco promosso dall’attivista sedicenne Greta Thunberg e già domani, 21 marzo, L’ambiente torna protagonista grazie alla Giornata Mondiale delle Foreste e dei Boschi, proclamata dalla FAO nel 2012. Nell’occasione, CSI S.p.A., società del Gruppo IMQ, ricorda gli strumenti a nostra disposizione per tutelarli: certificazione della gestione forestale, verifica degli impatti dei ...

La Giornata mondiale del riciclo : solo il 9% delle materie prime si riutilizza : Ed è questo quello che si propone la Giornata mondiale del riciclo che si celebra oggi, per aumentare la consapevolezza sull'importanza di un'economia circolare. A riguardo l'Italia può vantare ...

Mafia : il 21 marzo a Padova 'Giornata della Memoria e del Ricordo delle vittime' (4) : (AdnKronos) - In Trentino Alto Adige, dove gli alti standard di vita hanno attirato la ‘ndrangheta che ha investito nelle cave e nell’economia legale, tanto da diventare imprenditori riconosciuti nella regione e in alcuni casi a rivestire anche incarichi pubblici a livello locale . La manifestazione

Mafia : il 21 marzo a Padova 'Giornata della Memoria e del Ricordo delle vittime' (3) : (AdnKronos) - Le vittime innocenti del Triveneto infatti non sono solo persone ma interi luoghi distrutti e calpestati, esseri viventi e territori, sui quali i rapporti di forza possono essere ancora sovvertiti se mettiamo insieme la necessità di giustizia e l’urgenza della sostenibilità, senza lasc

Mafia : il 21 marzo a Padova 'Giornata della Memoria e del Ricordo delle vittime' : Padova, 17 mar. (AdnKronos) - Il prossimo 21 marzo, la XXIV edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, si svolgerà a Padova, scelta come piazza principale, ma coinvolgerà il Veneto, Friuli Venezia Giulia

Mafia : il 21 marzo a Padova 'Giornata della Memoria e del Ricordo delle vittime' (2) : (AdnKronos) - Il passaggio a Nord Est di Libera è un’occasione di riflessione e rilancio per questo territorio: si tratta di cogliere la strutturazione locale degli scambi commerciali, culturali e sociali esistenti, che hanno prodotto ricchezza e prosperità, ma che in parte hanno anche permesso a ma