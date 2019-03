Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 | positivo il rapporto costi-benefici

Giochi Olimpici 2026 - Giovanni Malagò : “Contro Stoccolma sarà una partita dura da affrontare” : “La candidatura per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 è una partita assolutamente aperta da affrontare con molto rispetto per Stoccolma”. Queste le dichiarazioni di Giovanni Malagò dopo il suo ritorno dal viaggio a Bangkok, dove si era tenuta l’assemblea dei comitati Olimpici asiatici. In quella occasione il numero uno dello sport italiano ha avuto modo di promuovere la candidatura italiana per le Olimpiadi Invernali ...