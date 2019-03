Ginnastica | Coppa del Mondo | Vanessa Ferrari e Lara Mori non sbagliano | finale al corpo

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019)non si schiodano più dalle migliori otto indele conquistano l’accesso allaallibero in occasione della quarta tappa che si sta disputando a Doha (Qatar): le due azzurre torneranno in pedana sabato pomeriggio per puntare al podio e per conquistare il maggior numero possibile di punti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La qualifica delle azzurre non è stata pulitissima e hanno commesso delle sbavature ma nonostante questo sono riuscite ad accedere all’atto conclusivo con grande personalità.La toscana, seconda domenica scorsa a Baku, ha portato in gara un esercizio da 5.3 di Score (ha nel taschino tre decimi in più) e ha totalizzato 13.166, validi per il quarto posto provvisorio. La bresciana, trionfatrice a Melbourne e terza in Azerbaijan, è uscita di pedana (un decimo di penalità) e non ha eseguito ...

OA_Sport : #ginnastica Vanessa Ferrari e Lara Mori in FINALE! Le azzurre non sbagliano in Coppa del Mondo, sabato nuova caccia… - NotizieBig : Ginnastica, Coppa del Mondo: Lodadio centra un'altra finale - - OA_Sport : #Ginnastica artistica, Martina #Rizzelli in finale alla trave in Coppa del Mondo. Scopriamo l'analisi tecnica dell'… -