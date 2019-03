Giappone | il governo peggiora valutazione economica per la prima volta in tre anni

“Entro 30 anni un terremoto devastante in Giappone” : uno studio del governo lancia l’allarme : C’è oltre il 90% di possibilità che entro i prossimi 30 anni si verifichi un terremoto devastante in Giappone. Lo ha rivelato uno studio del governo, segnalando in prevalenza il rischio di un sisma di magnitudo fra 7 e 8 lungo la fossa che parte dalla costa est del Pacifico, dove la placca Nordamericana, quella Euroasiatica, quella delle Filippine e quella Pacifica si ‘incontrano’. Questo fenomeno chiamato ...