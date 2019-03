Germania-Serbia 1-1 | a Jovic risponde Goretzka

Germania - è solo pari nell’amichevole contro la Serbia : Domani iniziano le qualificazioni all’Europeo itinerante del 2020. Ma già oggi è scesa in campo qualche nazionale per delle semplici amichevoli. Si sono infatti appena concluse le sfide tra Germania e Serbia e tra Galles e Trinidad e Tobago: rispettivamente 1-1 e 1-0 i finali. solo pari, dunque, per la compagine di Low, addirittura costretta a rincorrere dopo il vantaggio ospite per mano di Jovic, attaccante giovanissimo che sta ...

Probabili formazioni Germania Serbia/ Quote - le mosse di Low e Krstajic - amichevole - : Probabili formazioni Germania Serbia: Quote, le mosse di Low e Krstajic su moduli e titolari per l'amichevole attesa oggi a Wolfsburg, 20 marzo,.

Coppa Davis 2019 : Russia e Germania alle Finali - Serbia che fatica! Svizzera eliminata : Detto dell’Italia qualificata alle Finali di Coppa Davis a Madrid sconfiggendo l’India a Calcutta 3-1 grazie all’ultimo successo in singolare di Andreas Seppi, altre undici squadre hanno staccato il biglietto per l’appuntamento spagnolo. Partiamo dai risultati attesi: le vittorie dell’Australia e della Germania. Gli Aussie, ad Adelaide, già in vantaggio 2-0 dopo la prima giornata hanno ottenuto il punto decisivo con ...

