Freestyle ski junior | Valmalenco pronta per le gare dei Mondiali

Sci Freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Midol e Smith vincono a Sunny Valley - allungo in classifica : A Sunny Valley (Russia) si è disputata la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Domani, sempre nella stessa località, si svolgerà un’altra gara. MASCHILE – Il francese Bastien Midol ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. Il transalpino ha vinto la sua prima gara stagionale e adesso vanta 153 punti di vantaggio sul connazionale Jean Frederic Chapuis (oggi ...

Freestyle - Coppa del Mondo skicross Sunny Valley 2019 : le qualifiche vengono vinte da Marielle Thompson e Bastien Midol : A Sunny Valley, in Russia, si sono appena concluse le qualifiche della gara di skicross valida per la Coppa del Mondo di sci Freestyle: ad imporsi, tra le donne, è stata la canadese Michelle Thompson, mentre tra gli uomini ha primeggiato il transalpino Bastien Midol. Non vi erano azzurri al via. Nella prova maschile hanno passato il turno 32 dei 47 partecipanti: miglior crono del transalpino Bastien Midol, che ha totalizzato il tempo di ...

Sci Freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Regez e Naeslund vincono a Feldberg - Fantelli nona : A Feldberg (Germania) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Si tornava in pista dopo i Mondiali e lo spettacolo non è mancato, domani si replicherà sulle nevi teutoniche prima degli ultimi tre appuntamenti stagionali. MASCHILE – Vittoria a sorpresa dello svizzero Ryan Regez che in stagione non era mai andato oltre il 14esimo posto e che addirittura non era mai salito sul ...