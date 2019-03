Francia. Studentessa uccisa da una coltellata al cuore: “Ammazzata per rubarle lo smartphone” (Di giovedì 21 marzo 2019) La 21enne Marie-Bélen Pisano è stata uccisa domenica sera a Marsiglia, mentre si stava recando ad un ristorante per cenare col fratello. Non ci sarebbero testimoni. La polizia ipotizza una rapina finita in tragedia. “Adorabile, sempre sorridente e divertente”, così la ricordano i suoi compagni.



