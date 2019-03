Francesco Caserta risponde a Paola Caruso dopo l' appello a Live Non è la d' Urso | Il

blogo

(Di giovedì 21 marzo 2019)Ieri sera durante il secondo appuntamento connon è la d'è tornata in tv ospite per la prima voltala nascita del piccolo Michele Nicola avvenuta circa due settimane fa. E' proprio dallo studio della trasmissione di Canale 5 che l'ex bonas di Avanti un altro ha mostrato il suo bimbo che, per ora, non è stato visto da suo padre nonostante qualche contatto con la sua ex compagna: "Mi ha scritto che stava venendo al parto.tre ore mi ha detto: "Non vengo, non posso venire".Barbara d'prendendo la palla al balzo ha dato occasione alla sua ospite per lanciare un messaggio al papà del bambino, affinché si possa in qualche modo rimarginare la ferita: "Ti aspettiamo quando vuoi, se vuoi fare il padre Michelino è qui".: 'Voglio che mio figlio Michelino abbia un papà' (video) prosegui ...

