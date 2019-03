Firenze | elezioni amministrative | c' è incertezza generale nelle opposizioni

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il 26 maggio, a, come in molte altre città italiane, e in concomitanza con leeuropee, si terranno le, evento tra i più scottanti e attesi in assoluto per i tutti i fiorentini e non solo.Ultima - o quasi - roccaforte della sinistra italiana della Toscana,è da sempre considerata una città inespugnabile dai rappresentanti delle, al punto tale spesso, più che dei candidati che potessero almeno provare a sconvolgere quegli schemi politici che vanno avanti ormai da oltre settant'anni, si è giocato al ribasso, schierando in campo delle figurine pressoché incapaci di esercitare una funzione di reale canalizzazione del malcontento cittadino e di costruire un'alternativa degna di tale nome....

