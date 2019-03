ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019)nellastanza d’albergo e poi trasmettevano le immagini, sia registrate che in diretta streaming, su una piattaforma a pagamento. Secondo quanto riportato dalla Cnn, sarebbero circa 1600 ifinititrame di quattro uomini: due sono già stati arrestati e due sono indagati. Siamo in Corea del Sud e gli alberghi filmati sarebbero 30, 42 lecoinvolte. Si tratterebbe in particolare di motel. La Korean National Police Agency ha spiegato il metodo per ottenere le registrazioni: i video erano realizzati attraverso telecamere spia sistematescatole dei televisori, negli appoggi degli asciugacapelli e in altre apparecchiature elettriche che si trovano delle. Se i quattro uomini dovessero essere incriminati rischiano fino a 7 anni di carcere. I quattro che hanno tenuto in piedi questa attività illegale da ...

TutteLeNotizie : Filmavano segretamente e illegalmente i clienti nelle loro stanze d’albero per poi mandare… - FQMagazineit : Filmavano segretamente e illegalmente i clienti nelle loro stanze d’albero per poi mandare i video su siti porno - Noovyis : Un nuovo post (Filmavano segretamente e illegalmente i clienti nelle loro stanze d’albero per poi mandare i video s… -