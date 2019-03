Fagiolini surgelati venduti da Eurospin ritirati dal mercato | erba velenosa nella

Prima replica ufficiale sui Fagiolini surgelati Eurospin ritirati per Datura Stramonium : La notizia dei fagiolini surgelati Eurospin, contaminati a causa della Datura Stramonium, sta facendo letteralmente il giro del web in queste ore. Nessuna bufala riguardante il brand in questione, contrariamente a quanto avviene spesso e volentieri coi falsi buoni sconto che girano su WhatsApp (qui il nostro ultimo punto della situazione). Dopo l'annuncio dei fagioli ritirati, stando anche a quanto riportato da una fonte come Il Fatto ...

Fagiolini surgelati ritirati per la presenza di stramonio : Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato dei Fagiolini Finissimi surgelati del marchio Delizie del Sole, commercializzati da Eurospin. Il prodotto interessato dal ritiro corrisponde ai lotti 9043M – 9043MX, venduti in confezioni da 600 grammi con data di scadenza 02/2021 e 01/2021. Il Ministero invita a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita di acquisto. I Fagiolini surgelati ritirati dal mercato sono ...

"Erba velenosa nei Fagiolini surgelati" : buste ritirate dai supermercati : La potenziale presenza di un’erba tossica è stata segnalata in alcuni lotti di fagiolini surgelati commercializzati in...