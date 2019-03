Facebook Messenger | novità risposte citate L' app si adegua a WhatsApp e Skype

In uscita l’aggiornamento di Facebook Messenger per citare messaggi : differenze con WhatsApp : Arriverà nel giro di pochissimi giorni (forse addirittura ore) il nuovo aggiornamento di Facebook Messenger, con cui potremo finalmente citare un messaggio all'interno della chat, per fornire al nostro interlocutore una risposta più precisa ad un determinato input ricevuto nella conversazione. In tanti si stanno chiedendo come funzionerà questo nuovo servizio e, fondamentalmente, quali saranno le differenze rispetto a WhatsApp. La più grande app ...

Facebook E INSTAGRAM NON FUNZIONA IN TUTTO IL MONDO - PROBLEMI ANCHE PER WHATSAPP E MESSENGER : Non solo in Italia: arrivano segnalazioni da Stati Uniti, Brasile, Messico, Gran Bretagna, Danimarca, Spagna e Turchia. FACEBOOK e INSTAGRAM non FUNZIONAno: gli utenti dei due social network stanno ...

Facebook - Instagram - Messenger - WhatsApp 13 marzo 2019 problemi in corso : Questa sera sembra che milioni di persone in tutto il mondo, compresi noi italiani, abbiamo qualche problema ad utilizzare le applicazioni e i social network più utilizzati sui nostri smartphone o PC ...

Facebook - Messenger e Instagram sono bloccati : Instagram, Facebook e Messenger sono in 'down' in diversi Paesi. Su Twitter si moltiplicano le testimonianze di chi racconta l'impossibilità di utilizzarli.

Facebook Messenger - WhatsApp e Instagram si parleranno : "Possibile scambiarsi messaggi tra una piattaforma e l'altra" : L'annuncio di Mark Zuckerberg: cadono i muri tra le app del social network: "Con l'integrazione vantaggi per privacy e sicurezza"

Con chi parli su Facebook Messenger : una falla lo metteva in piazza : Per molti Facebook Messenger non è un luogo di interscambio sicuro: in realtà per un po' di tempo non lo è stato agli atti, visto quando scoperto dalla società Imperva. I ricercatori, all'incirca un anno fa, hanno evidenziato come un hacker con una certa esperienza potesse sfruttare un determinato sito web per venire a conoscenza dei contatti con cui la vittima si è scritto. L'incongruenza è stata posta all'attenzione della compagnia lo scorso ...

Rivoluzione Facebook : integra Instagram - Whatsapp e Messenger. Sarà possibile dialogare fra piattaforme : Dopo un 2018 di scandali sulla privacy e sulla sicurezza, Facebook ha deciso di puntare sulle comunicazioni private piuttosto che sulla condivisione pubblica di contenuti. Il nuovo corso del social network punta a due obiettivi: più privacy e integrazione tra le diverse applicazioni di messaggistica privata.L'innovazione del colosso di Mark Zuckerberg sarà quella di rendere possibile l'invio di messaggi fra i servizi di Messenger, ...