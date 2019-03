F1 | Villeneuve non lascia scampo a Vettel | “stagione decisiva per lui | vincerà solamente

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il canadese si è soffermato sulla situazione relativa a Sebastian, svelando quale potrebbe essere l’unico ostacolo per il tedesco nella caccia al titolo mondiale Jacquesnon ha mai avuto peli sulla lingua, l’ex campione del mondo si è sempre contraddistinto per le sue analisi critiche rivolte non solo nei confronti delle scuderie di F1, ma anche verso i piloti.AFP/LaPresseL’ultimo a finire nel mirino del canadese è stato Sebastian, su cuisi è soffermato nel corso di un’intervista a ‘Le Journal de Montreal’: “questa stagione saràper Sebastian. L’anno passato ha commesso molti errori che probabilmente gli sono costati il titolo. Era in una posizione molto buona per laurearsi campione, aveva la vettura migliore e stava guidando bene, prima di commettere un errore decisivo nel suo ...

