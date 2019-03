F1 | la Mercedes analizza il motore Ferrari | individuato il possibile guaio che ha messo

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) I tecnici di Brixworth hannoto il suono del, esprimendo le proprie valutazioni su quanto accaduto in pista a Melbourne Un avvio disastroso, come non accadeva dai tempi di Alonso. Laha fatto cilecca in Australia, fallendo completamente il primo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1.photo4/LapresseTroppo presto per fare processi ovvio, ma qualche campanello d’allarme è suonato, così Binotto e i suoi ingegneri sono subito tornati a Maranello per preparare al meglio il prossimo Gp del Bahrain. La gara di Sakhir rappresenta un primo importante banco di prova per il Cavallino, chiamato a rialzarsi immediatamente dopo gli schiaffi presi dallaa Melbourne, dove Bottas e Hamilton hanno chiuso davanti a tutti piazzando la prima doppietta in stagione. Secondo il Corriere dello Sport, la bruttissima prestazione fornita dalla...

f1grandprixit : #F1 #AustralianGP | Sky Sport, Vanzini analizza il week-end in Australia: “Mercedes impeccabile, Ferrari focalizzat… -