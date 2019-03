Europei Under 21 | sarà un’Italia da urlo | Di Biagio riceve il sì di Chiesa | Barella e

Europei Under 21 2019 - potrebbe essere l’anno dell’Italia ma occhio ai talenti dell’Inghilterra [FOTO] : 1/14 ...

Calcio - Luigi di Biagio : “Vorrei portare i giocatori migliori agli Europei Under21 - poi non so se verranno tutti” : Dopo il consueto break invernale, si rimette in modo ufficialmente il percorso della Nazionale Under 21 verso il Campionato Europeo 2019, che si giocherà nel mese di giugno proprio in Italia. Gli Azzurrini saranno di scena a Trieste giovedì 21 marzo alle 18.30 contro l’Austria, quindi lunedì 25 alle ore 18.30 se la vedranno contro la Croazia a Frosinone. Il CT Luigi Di Biagio ha convocato 25 giocatori (ma non il laziale Luiz Felipe che, ...

Boxe - Europei Under 22 : Irma Testa conquista la medaglia d’oro - argento per Nicoli e Carini : L’Italia chiude gli Europei Under 22 di Boxe con cinque medaglie. Sul ring di Vladikavkaz (Russia) arriva la bella vittoria di Irma Testa che ha demolito l’inglese Scotney tra le 57 kg imponendosi con verdetto unanime (5-0). La campana ha dominato i tre round ed è riuscita così a replicare il titolo dell’anno scorso mentre Rebecca Nicoli e Angela Carini si sono dovute accontentare del secondo posto, venendo battute in finale ...

Boxe - Europei Under 22 : Irma Testa vola in finale - domani sfiderà Scotney per l’oro. Marchese di bronzo : Irma Testa vola in finale agli Europei Under 22 di Boxe che si stanno disputando a Vladikavkaz (Russia). L’azzurra ha demolito la svedese Thour con verdetto unanime (5-0) e si è così qualificata per l’atto conclusiva tra le 57 kg, domani pomeriggio salirà sul ring dello Sports Complex Manege per affrontare la britannica Scotney con l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro. Angela Carini e Rebecca Nicoli avevano già ...

Boxe - Europei Under 22 2019 : Rebecca Nicoli e Angela Carini in finale nei 60 e 69 kg! Eliminata Roberta Bonatti : Con il contingente maschile eliminato completamente due giorni fa nei quarti di finale, a Vladikavkaz (Russia) sono le donne a farsi onore negli Europei Under 22 di Boxe. In particolare, Rebecca Nicoli e Angela Carini raggiungono la finale nelle categorie 60 e 69 kg, prolungando dunque il loro viaggio fino a domenica. Rebecca Nicoli ha sconfitto nel suo incontro l’inglese Shona Whitwell per decisione non unanime dei giudici, un 4-1 ...

Boxe - Europei Under 22 2019 : tutti gli azzurri eliminati ai quarti di finale - sei sconfitte in Russia : Giornata nera per l’Italia agli Europei Under 22 di Boxe che si stanno disputando a Vladikavkaz (Russia). I sei azzurri che sono saliti sul ring dello Sports Complex Manege sono stati sconfitti nei rispettivi quarti di finale e dunque non avremo semifinali al maschile. Il 49 kg Cordella ha perso 5-0 contro il rumeno Girleanu, verdetto unanime sfavorevole anche per il 56 kg Russo contro il russo Iarulin e per il 64 kg Malanga contro il ...

Calcio - via alle candidature per diventare volontari agli Europei Under 21 : I volontari formeranno una squadra composta da 400 unità in cinque città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste...

Boxe - Europei Under 22 2019 : cinque italiane su sette in semifinale! Domani sei azzurri impegnati nei quarti : Si conclude con un bottino più che valido la giornata delle azzurre agli Europei Under 22 di Boxe in corso di svolgimento a Vladikavkaz, Russia: cinque delle nostre sette rappresentanti, infatti, trovano l’accesso alle semifinali, che si disputeranno tra venerdì 15 e sabato 16. Andiamo a vedere quanto accaduto oggi. Sono due le nostre portacolori a vincere per decisione unanime dei giudici: Rebecca Nicoli e Angela Carini, vittoriose ...

Boxe - Europei Under 22 2019 : Christian Zara e Gianluca Russo esordiscono vittoriosamente nei 52 e 56 kg : Due soli italiani impegnati nella giornata di oggi agli Europei di Boxe Under 22 in corso di svolgimento a Vladikavkaz, Russia: entrambi, però, esordiscono con successo. Christian Zara e Gianluca Russo, infatti, superano gli ottavi di finale nei rispettivi tornei riservati alle categorie 52 kg e 56 kg. Zara, in particolare, supera con pochissima fatica il tedesco Christopher Andreas Goman, battuto per decisione unanime dei giudici con cartellini ...

Tennistavolo - Europei Under 21 Gondomar 2019 : Antonino Amato e Daniele Pinto di bronzo nel doppio! : Ottime notizie per l’Italia da Gondomar, in Portogallo, dove sono terminati gli Europei Under 21 di Tennistavolo: Antonino Amato e Daniele Pinto hanno vinto la medaglia di bronzo nel torneo di doppio, dopo essere stati superati in semifinale dagli sloveni Darko Jorgic e Peter Hribar Nel singolare maschile oro per l’ellenico Ioannis Sgouropoulos, che supera in finale il tedesco Gerrit Engemann, mentre i bronzi vanno al romeno ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : assegnati gli ultimi titoli della rassegna. Gabriele Doro fuori ai ripescaggi : Ultima giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di Lotta: sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli della rassegna. Oggi in gara per l’Italia Gabriele Doro nei ripescaggi della categoria -86 kg della Lotta libera: l’azzurrino è stato battuto dall’azero Gadzhimurad Magomedsaidov, che poi ha conquistato il bronzo. Nella categoria -61 kg successo del russo Abasgadzhi Magomedov che in finale batte ...

Boxe - Europei Under 22 2019 : Irma Testa e altri tre azzurri volano ai quarti di finale : A Vladikavkaz (Russia) proseguono gli Europei Under22 di Boxe, oggi erano impegnati ben cinque azzurri sul ring dello Sports Complex Manege. C’era grande attesa per Irma Testa che ha brillantemente sconfitto la tedesca Rohide con un sonoro 5-0 e ha così conquistato il pass per i quarti di finale dei 57 kg dove se la vedrà con la russa Vorontsova. Giordana Sorrentino si è imposta sulla rumena Torok con verdetto unanime e accede ai quarti di ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : Simone Iannattoni è solo quinto nei -97 kg - Gabriele Doro ai ripescaggi per il bronzo nei -86 kg : La sesta giornata dei Campionati Europei Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), si è chiusa con l’assegnazione dei primi cinque titoli nella Lotta libera e con lo svolgimento delle eliminatorie delle ultime categorie in programma. Per l’Italia c’era grande attesa per Simone Iannattoni nei ripescaggi dei -97 kg, con l’azzurro che si è imposto per 6-2 sull’ungherese Kristof Wittmann accedendo ...

Tennistavolo - Europei Under 21 Gondomar 2019 : Antonino Amato e Daniele Pinto in semifinale nel doppio! : Ottime notizie per l’Italia da Gondomar, in Portogallo, dove sono in corso gli Europei Under 21 di Tennistavolo: Antonino Amato e Daniele Pinto si sono qualificati per le semifinali del torneo di doppio e domani si giocheranno il titolo, mentre non cela fanno Jamila Laurenti (fuori ai quarti del doppio femminile e Matteo Mutti (out agli ottavi di doppio). Agli ottavi Amato e Pinto hanno superato per 3-1 il russo Artur Abusev ed il greco ...