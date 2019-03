Europee e amministrative | ok all' election day | si vota il 26 maggio

CdM : 26/5 voto Europee e Amministrative : 23.10 Via libera del Consiglio dei ministri all'election day: si voterà per le elezioni Europee e per le Amministrative in un unico giorno, il 26 maggio. Lo si apprende da fonti di governo al termine della riunione.

Pd : Zingaretti apre a intese ampie per Europee e amministrative : Il neosegretario del Pd, NIcola Zingaretti, ha aperto a intese con altre forze del centrosinistra per presentare 'liste competitive' alle elezioni europee e ad accordi con liste civiche per le ...

Pd : Zingaretti apre a intese ampie per Europee e amministrative : Il neosegretario del Pd, NIcola Zingaretti, ha aperto a intese con altre forze del centrosinistra per presentare "liste competitive" alle elezioni europee e ad accordi con liste civiche per le elezioni comunali e regionali. "Alle europee so che Articolo 1 e socialisti di Nencini si stanno preparando per una loro lista", ha spiegato a margine di un incontro pubblico a Potenza, "c'è un'altra lista fatta credo ...

Amministrative ed Europee : verso l'election day del 26 maggio : Non c'è ancora l'ufficialità, ma sembra che ci sia l'intenzione di accorpare le elezioni Europee con le Amministrative. Una mossa che sicuramente ci farebbe risparmiare un bel po' di quattrini e ci ...

Elezioni 2019 Italia : Europee - amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...

