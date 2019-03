Il 26è la data individuata dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del consiglio Conte, per le elezioni. Il governo proporrà tale data al presidente della Repubblica che indirà con proprio decreto i comizi elettorali". Contestualmente - si legge nella nota di Palazzo Chigi- si è comunicato che nella medesima data si svolgeranno le elezioni ammnistrative da tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno.Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 9 giugno 2019(Di giovedì 21 marzo 2019)

MediasetTgcom24 : Cdm: ok election day, 26 maggio si vota per europee e amministrative #cdm - TelevideoRai101 : Europee e amministrative il 26 maggio - zazoomblog : Europee e amministrative ok allelection day: si vota il 26 maggio - #Europee #amministrative #allelection -