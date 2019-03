Europa | il successo dell' iniziativa di Prodi per la bandiera alle finestre

Ancelotti : «E’ un successo essere arrivati ai quarti vista la mia inesperienza in Europa League» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky dopo la qualificazione del Napoli ai quarti di finale dell’Europa League Un Napoli ottimo nel primo tempo, ma non nella ripresa «L’obbiettivo era di non farci schiacciare all’inizio e l’abbiamo fatto. Il secondo tempo è stato di gestione. Dobbiamo guardare al quarto di finale. Il Salisburgo è una squadra che costringe a giocare così. Siamo stati molto bravi ...

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri vogliono dimenticare il caso Icardi e tornare al successo : Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri. Il grande ...

Napoli-Salisburgo - Europa League 2019 : partenopei a caccia di un successo convincente per tenere in vita il sogno europeo : Grande attesa al “San Paolo” per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019 tra Napoli e Salisburgo, che si giocheranno domani sera la prima metà del doppio confronto valevole per un posto nei quarti di finale della seconda coppa europea per club. Per entrambe le compagini si tratta di una sfida spartiacque della stagione, con la possibilità di proseguire il proprio percorso europeo per sognare di alzare per la ...

Alma Mater laurea Draghi : «L'Europa è un successo - uscirne non dà più potere» : «Grazie per l'onore di questa laurea e per aver riunito in quest'aula così tanti amici di una vita». Un applauso lungo tre minuti saluta il presidente della Bce Mario Draghi nell'Aula Magna di Santa ...

Europa League – Spalletti si gode il successo : “Icardi? Parlo di chi gioca. La squadra sta migliorando” : Luciano Spalletti si gode il successo dell’Inter sul Rapid Vienna: l’allenatore nerazzurro glissa sul caso Icardi e applaude la prestazione vista in campo Netto 4-0 sul modesto Rapid Vienna e qualificazione agli ottavi di Europa League. Per l’Inter è il terzo successo in 3 gare dopo l’esplosione del caso Icardi, ancora assente per infortunio nella partita di ieri. Senza l’argentino sono 7 i gol segnati in 3 partite fra campionato ed Europa ...

Snam - conclusa con successo emissione primo Climate Action Bond in Europa : Snam ha concluso con successo l'emissione del suo primo Climate Action Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare e, in parte, rifinanziare i cosiddetti Eligible Projects come definiti ...