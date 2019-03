Eurolega | Real Madrid-Milano 92-89

Eurolega - Milano a un passo dall'impresa : 92-89 per il Real Madrid : Madrid - Trascinata da James e Nunnally , l' Armani Milano sfiora l'impresa in casa del Real Madrid e cede 92-89 al termine di una partita al cardiopalma. L'Olimpia domina il primo quarto, chiuso a +...

Basket - Eurolega 2019 - 27a giornata : un Mike James mostruoso non basta a Milano - il Real Madrid vince 92-89. Venerdì sfida chiave col Panathinaikos : Lotta, ma perde l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano in casa del Real Madrid: al WiZink Center, nome commerciale del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, finisce 92-89 in favore degli uomini allenati da Pablo Laso nel 27° turno di Eurolega 2018-2019, nonostante un mostruoso Mike James da 35 punti, suo miglior bottino stagionale. La vittoria del Panathinaikos per 72-70 sul Baskonia fa sì che adesso ci siano quattro squadre con lo ...

Eurolega – I 35 punti di James non bastano all’Olimpia Milano - il Real trionfa in rimonta : risultati e classifica dopo la 27ª giornata : L’Olimpia Milano cede dopo un incredibile inizio: il Real trionfa in rimonta. I risultati della 27ª giornata di Eurolega e la classifica aggiornata E’ terminata la 27ª giornata di Eurolega. Nella seconda giornata di sfide di questa settimana con doppio turno, ad aprire le danze è stata la partita tra Darussafaka e Khimki. A trionfare sono stati i padroni di casa, per 91-85, trascinati alla vittoria dai 22 punti e 15 rimbalzi di ...

Basket - Eurolega Milano nella tana del Real Madrid - la diretta : Classifica : Fenerbahce 23-4; Cska Mosca 21-6; Real Madrid 20-6; Efes 17-10; Barcellona 16-11; Milano e Baskonia 14-12; Olympiacos 14-13; Panathinaikos 13-13; Maccabi 12-14; Bayern 12-15; Zalgiris 11-...

Risultati Eurolega : grande vittoria dell’Olimpia trascinata da James - vincono Real Madrid e Zalgiris : Olimpia Milano vittoriosa contro l’Olympiacos nel ventiseiesimo turno di Eurolega, playoff un po’ più vicini Serata splendida per l’Olimpia Milano in Eurolega, a fare da contraltare a quanto accaduto nel calcio con l’Inter sconfitta a Milano dall’Eintracht. Come detto, l’Olimpia ha vinto contro l’Olympiacos, trascinata da un grande Mike James da 27 punti ed una leadership da favola. 66-57 il ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano - vittoria da play-off! Olympiacos spazzato via con un Mike James irreale : Trionfo dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nella 26a giornata di Eurolega 2018-2019. La formazione di Simone Pianigiani supera con il punteggio di 66-57 l’Olympiacos grazie a una splendida serata di Mike James, autore di 27 punti e almeno due dei canestri più belli dell’intera stagione europea, di quelli che non si dimenticano facilmente. Per Milano, al sesto successo nelle ultime sette gare europee, ottima performance ...

Eurolega - 25ª Giornata – Real Madrid super nel big match contro il Fenerbahce : Panathinaikos e Maccabi in zona Playoff : super Real Madrid nel big match contro il Fenerbahce, vittorie per Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv che restano in zona Playoff: i risultati dei match della 25ª Giornata La 25ª Giornata di Eurolega si apre con un poker di match davvero interessanti, fra i quali spicca il big match d’alta classifica fra Real Madrid e Fenerbahce. Blancos eccezionali al WiZink Center contro la miglior squadra del torneo: vittoria per 101-86 per i campioni di ...

Eurolega – Il CSKA sorride - brutto ko per il Real Madrid : risultati e classifica dopo la 24ª giornata [FOTO] : Il CSKA Mosca trionfa e si conferma secondo alle spalle del Fenerbahce: risultati e classifica dopo la 24ª giornata di Eurolega E’ terminata la 24ª giornata di Eurolega: si sono disputate oggi altre tre partite, importanti per la classifica. Il Bayern ha trionfato in trasferta, contro il Buducnost per 75-89. Splendida vittoria per l CSKA Mosca, in trasferta contro l’Olympiakos, per 81-97, che permette alla squadra russa di ...