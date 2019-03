Euro Zona | migliora la fiducia consumatori a marzo

Bce - “Italia unico Paese dell’Eurozona che ha bisogno di un avanzo primario per stabilizzare o ridurre il debito/pil” : L’Italia è l’unico Paese dell’Eurozona ad avere bisogno di un avanzo fiscale primario, cioè di una differenza positiva tra spesa pubblica ed entrate al netto degli interessi sul debito, “per stabilizzare o ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil“. Questo perché il differenziale fra tasso di interesse e tasso di crescita è positivo. E’ quanto emerge dal bollettino mensile della Bce. L’istituto guidato da Mario Draghi ricorda ...

Bruxelles - allarme bomba in un edificio del quartiere Europeo : zona paralizzata : È una notizia davvero inquietante quella che arriva da Bruxelles, in Belgio, centro molto importante per la presenza delle maggiori istituzioni politiche europee. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, un allarme bomba è scattato questa mattina intorno alle ore 10:30 proprio nel quartiere dove hanno sede le istituzioni. Un intero edificio, che ospita una società di consulenza che collabora con alcune delle principali istituzioni ...

Eurozona - cresce il costo lavoro nel 4° trimestre 2018 : Aumenta il costo del lavoro nella Zona Euro, ma a un ritmo inferiore rispetto al periodo precedente. Nel 4° trimestre del 2018 il costo del lavoro ha registrato un incremento del 2,3%, dopo il +2,5% ...

Goldman Sachs e Morgan Stanley in corso : nuovo slancio per l'Eurozona : 'Pensiamo che l'oscurità' associata all'economia dell'Eurozona 'sia eccessiva e che l'Europa sia destinata a sorprendere al rialzo. Una buona parte del rallentamento in Europa lo scorso anno è stato ...

Zona Euro - sorprende la bilancia commerciale : in surplus a gennaio : Nel mese di gennaio, la bilancia commerciale dell'EuroZona ha registrato un surplus pari a 1,5 miliardi di Euro , rispetto all'avanzo di 3,1 miliardi dello stesso mese dell'anno precedente. Le attese ...

Rimonta show del Bologna - Mihajlovic esce dalla zona retrocessione : il Torino a testa bassa - brusca frenata nella corsa per l’Europa : Mihajlovic porta il Bologna fuori dalla zona retrocessione, il Torino di Mazzarri non riesce ad agganciare la Roma al quinto posto: grande sfida all’Olimpico L’anticipo del sabato sera della 28ª giornata di Serie A ha regalato un’importantissima sfida, quella tra Torino e Bologna. Da una parte, la squadra di Mazzarri è scesa in campo con in testa solo un pensiero: l’obiettivo Europa. Mentre il team guidato da ...

Eurozona - inflazione accelera al rialzo : inflazione dell'Eurozona rivista al rialzo a febbraio . Secondo l'Ufficio statistico europeo, EUROSTAT,, a febbraio 2019 i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,5% su base tendenziale, al di sopra ...

FMI promuove la Grecia : economia "tra le migliori performance nella zona Euro" : Così l'istituto guidato da Christine Lagarde in un report firmato da Peter Dohlman, sull'economia ellenica che, dal ciclone della crisi finanziaria, è stata la più colpita. Siamo sulla buona strada ...

FMI promuove la Grecia : economia "tra le migliori performance nella zona Euro" : Così l'istituto guidato da Christine Lagarde in un report firmato da Peter Dohlman, sull'economia ellenica che, dal ciclone della crisi finanziaria, è stata la più colpita. Siamo sulla buona strada ...

Grecia promossa da FMI : economia tra le migliori performance della zona Euro : Così l'istituto guidato da Christine Lagarde in un report firmato da Peter Dohlman, sull'economia ellenica che, nel ciclone della crisi finanziaria, è stata la più colpita.

Angeloni - BCE - - in Italia recessione "autoindotta" pesa su rallentamento Eurozona : Angeloni ha parlato anche della politica monetaria della BCE, ricordando che i tassi a zero offrono ben poco spazio per agire, ma la BCE è sempre "pronta ad intervenire" ove fosse necessario. ...

Angeloni - BCE - - in Italia recessione "autoindotta" pesa su rallentamento Eurozona : La recessione in Italia è "autoindotta" , cioè determinata da precise scelte di politica economica, e sta pesando sulla crescita dell'Eurozona "che rallenta" proprio a causa della frenata del Belpaese.

Eurozona - produzione torna a crescere a gennaio : torna a crescere la produzione industriale dell'Eurozona a gennaio . Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, Eurostat,, l'output ha registrato un aumento mensile dell'...

Italia - Angeloni - Bce - : recessione "autoindotta" - prospettive zona Euro "molto incerte" : La recessione in Italia è 'autoindotta' ed è un ulteriore fattore che pesa sulle condizioni dell'area euro dove gli indicatori anticipatori confermano il rallentamento dell'economia e le 'prospettive sono molto incerte'.