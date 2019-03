Esplosione in un impianto chimico in Cina | le immagini del disastro che ha provocato 6

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) 1/11 ...

MariaCabadas : RT @ilpost: C’è stata una grossa esplosione in un impianto chimico a Yancheng, in Cina: ci sono 6 morti e 30 feriti - fioranna78 : RT @ilpost: C’è stata una grossa esplosione in un impianto chimico a Yancheng, in Cina: ci sono 6 morti e 30 feriti - zazoomnews : C’è stata una grossa esplosione in un impianto chimico a Yancheng in Cina: ci sono 6 morti e 30 feriti - #stata… -