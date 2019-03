ESCLUSIVA Nazionale Ventura | “Tifo Mancini | voglio tornare ad allenare”

serieanews

(Di giovedì 21 marzo 2019)– Cinquanta anni di carriera alle spalle, di cui Quaranta da allenatore. 1044 partite vissute in panchina distribuite tra le varie categorie e ben 322 in Serie A. Piazze importanti come Torino, Napoli, Sampdoria, Udinese, Bari e Cagliari. Due anni alla guida dellaItaliana tra il 2016 e il 2017. Parliamo di …L'articoloadproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

karda70 : #NAZIONALE ho intervistato in #Esclusiva per @serieanewscom l'ex ct @Vivo_Azzurro #Ventura, ecco cosa mi ha detto:… - gaiaitaliacom : Fred Frith in concerto a Napoli in esclusiva nazionale il 29 marzo - gaiaitaliacom : Fred Frith in concerto a Napoli in esclusiva nazionale il 29 marzo- -