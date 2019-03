Emirati : via Zaccheroni - Van Marwijk ct : ROMA, 21 MAR - Adesso è ufficiale: Bert Van Marwijk è il nuovo commissario tecnico della Nazionale degli Emirati Arabi Uniti, in sostituzione di Alberto Zaccheroni. L'allenatore olandese, 67 anni a ...

Clamorosa gaffe dei controlli antidoping : gli ispettori in Polonia per Viviani - ma Elia è negli Emirati : Che svista dell’UCI: ispettori a sorpresa nell’albergo degli azzurri ai Mondiali di ciclismo su pista in Polonia per un test antidoping per Viviani, ma l’azzurro è all’UAE Tour Clamorosa gaffe ai Mondiali di ciclismo su pista: gli ispettori antidoping hanno fatto ‘visita’ agli azzurri in albergo per un controllo a sorpresa. Fin qui niente di strano, ma a far sorridere è che gli ispettori, nella lista ...

Viviani s'impone in volata nella quinta tappa del Tour degli Emirati : Ha sprintato, ha dovuto frenare, è ripartito, ha sprintato di nuovo, ha vinto rimontando nettamente la ruota più veloce del pianeta, quella di Fernando Gaviria. nella quinta tappa dell'Uae Tour, il ...

Dubai Boat Show al via tra yacht - droni e anfibi. Made in Italy alla conquista degli Emirati con Ucina e ICE : Non per niente il Boat Show di Dubai viene considerato come uno dei saloni nautici più importanti del Medio Oriente, dove confluiscono visitatori da tutto il mondo, nell'edizione 2018 furono 27.000 ...

Al via domenica il Tour degli Emirati - sarà una sfida tra Nibali - Domoulin e Valverde : La prova fa parte del calendario World Tour: al via tutti i migliori 18 team del mondo con l'aggiunta delle 'wild card' Gazpro-Rusvelo e Novo Nordisk. Niente placide vetrine o passerelle di ...

Inviato speciale del presidente Xi Jinping incontra il vice presidente degli Emirati Arabi Uniti : ...che gli Emirati Arabi Uniti attribuiscono grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Cina e auspicano un ampliamento continuo della cooperazione pragmatica in vari campi come la scienza e ...

I segnali dello storico viaggio del papa negli Emirati : La visita di Francesco negli Emirati Arabi Uniti rilancia il dialogo interreligioso e favorisce nuove forme di convivenza. Leggi

Chiuso il viaggio del Papa negli Emirati - 170mila alla Messa : ' Sono venuto anche a dirvi grazie per come vivete il Vangelo che abbiamo ascoltato '. Papa Francesc o lascia gli Emirati Arabi Uniti con l'abbraccio della comunità cattolica al termine della grande ...

Le foto del viaggio del Papa negli Emirati Arabi Uniti : Ha incontrato varie personalità religiose, ha firmato un documento contro i genocidi e l'aborto e ha celebrato la prima messa pubblica del paese

Benedetta Paravia - star tv negli Emirati : «La mia Dubai? Non è come ve la immaginate» : «Dubai non è come lo immaginate voi». Benedetta Paravia ci tiene e lo dice più volte. Sugli Emirati Arabi circolano stereotipi che non corrispondono alla realtà. Certamente non a quella che ha conosciuto lei che per la prima volta è arrivata a Dubai nel 2002 ed è ora un volto noto della televisione Emiratina con il programma Hi Dubai, Ciao Dubai, in onda sul primo canale locale per 7 puntate e visibili anche sul web. Lo conduce a capo scoperto, ...

Yemen - schiavismo - diritti negati : la Via Crucis di Francesco negli Emirati : Un viaggio storico, su questo non c'è alcun dubbio né voce dissonante. È il viaggio di tre giorni di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti: un evento storico perché Bergoglio è il primo pontefice che visita la Penisola araba, culla dell'Islam. Storico, perché mai un pontefice è stato finora accolto nelle petromonarchie del Golfo, dove non sono mai state celebrate messe all'aperto. Si tratta del ...