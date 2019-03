Elezioni Basilicata, Berlusconi dall’ospedale dà istruzioni ai suoi: “Centrodestra può farcela” (Di giovedì 21 marzo 2019) Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, partecipa a distanza alla campagna elettorale per le regionali: "Sono fiducioso, il centrodestra unito vincerà anche in Basilicata. Dite ai lucani di votare innanzitutto Forza Italia". E ha detto che sarà presente a Roma per i 25 anni di Forza Italia.



