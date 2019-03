Election Day il 26 maggio: si voterà lo stesso giorno per le europee e le amministrative (Di giovedì 21 marzo 2019) Il 26 maggio sarà un Election day: i cittadini italiani saranno chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento europeo ma anche per le elezioni amministrative che riguardano più di 3.800 comuni. La data per gli eventuali ballottaggio sarà quella del 9 giugno. Si vota, inoltre, per eleggere due membri suppletivi della Camera.



