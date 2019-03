ilmessaggero

(Di giovedì 21 marzo 2019) 'Quando vedo qualcuno come Billie, penso che la morte del rock non sia vicina'. Parola di Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana, frontman dei Foo Fighters, le cui figlie sono ossessionate ...

ilmessaggeroit : #Eilish, la generazione Z ha trovato la sua voce: ecco l’anti #ariana grande -