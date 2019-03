Economia del mare | opportunità di sviluppo per Palermo e la Sicilia

Conte promuove Laura Castelli e Massimo Garavaglia viceministri dell’Economia : Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha nominato Laura Castelli e Massimo Garavaglia viceministri dell'Economia: entrambi erano sottosegretari. Ora la nomina verrà sottoposta al presidente della Repubblica. Chi sono Laura Castelli e Massimo Garavaglia.Continua a leggere

BioEconomia - eccellenza del Made in Italy : al top in Europa : Nella capacità italiana nel riclico fondamentale è l'ottica di economia circolare: cioé tutte quelle attività di chiusura del ciclo e di recupero dei materiali. 'Abbiamo adottato una definizione e un ...

S&P 500 debole sui timori di un rallentamento dell'Economia : ... non è bastato a sostenere le quotazioni, depresse dai segnali di rallentamento dell'economia, la Fed ha tagliato il Pil da 2,3% a 2,1% per quest'anno,. Per tutto il 2019 i tassi di interesse ...

Garavaglia e Castelli promossi viceministri dell'Economia : 'Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato la delega di funzioni conferita dal Ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, ai Sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, deliberando contestualmente la proposta della loro nomina alla carica di Viceministro, che verrà quindi ...

Oxford Economics : scarse possibilità di recessione dell'Economia globale : Il suddetto rapporto, basandosi sull'analisi e previsioni sull'economia cinese, l'economia dell'eurozona, su quella dei mercati emergenti, sulla volatilità globale, sull'andamento del dollaro, sulla ...

Cdm : Ok a sblocca-cantieri. Election day 26 maggio europee-amministrative. Castelli e Garavaglia viceministri dell'Economia : Avviato, su iniziativa del ministro dell'Economia e delle finanze Giovanni Tria, l'esame di un decreto-legge recante misure per la crescita, il rilancio degli investimenti e l'innovazione. Controllo ...

Economia circolare : diagnosi delle risorse per ottimizzare il riutilizzo degli scarti aziendali : “Progettare” gli scarti aziendali per incrementarne il riutilizzo. È questo l’obiettivo del progetto “PROPER Umbria” (PROgetto Pilota per l’Efficienza delle risorse), condotto da ENEA in collaborazione con Sviluppumbria e la multinazionale Meccanotecnica Umbra che si è resa disponibile alla sperimentazione pilota. “Il progetto si basa sulla diagnosi delle risorse, similmente a quanto fanno le aziende in campo energetico per stabilire quali ...

Mafia - il “socio occulto” che inquina l’Economia e la risposta delle imprese da Milano a Verona : "Il socio occulto". È il titolo, molto efficace, dell'ultimo libro di Marella Caramazza, direttore della Fondazione Istud ed esperta di formazione aziendale, pubblicato da Egea. E indica bene quale sia la strategia delle mafie nei confronti delle imprese, soprattutto nelle aree più ricche e dinamiche d'Italia, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, ma anche il Piemonte, la Liguria e, perché no?, la piccola ma appetibile Valle ...

Giovanni Tria - 'numeri strampalati'. Matteo Salvini 'licenzia' il ministro dell'Economia con due parole : Dopo Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza, è Matteo Salvini a massacrare il ministro dell'Economia e stavolta c'entra la flat tax familiare , prossimo obiettivo della Lega . 'Non la faremo in un ...

Usa contro Cina - l’Europa in mezzo : sul 5G si gioca la partita per il futuro dell’Economia globale : Il mercato per la rete superveloce di connessione mobile è in mano alle cinesi Huawei e Zte, alle europee Ericsson e Nokia, all’americana Cisco: dietro alla guerra commerciale c’è uno scontro di intelligence. In palio l’infrastruttura decisiva per il business di domani ...

Confesercenti : si conferma la tendenza alla stagnazione della nostra Economia. Italia fanalino di coda in Ue : ... mezzo punto in meno della media Ue, confermando le maggiori difficoltà del nostro Paese e la tendenza alla stagnazione della nostra economia. Così l'Ufficio economico Confesercenti sulle stime Istat ...

Il ministro dell'Economia francese mena durissimo l'Italia sulla Cina : In un passaggio che descrive lo stato dell'Economia mondiale, Le Maire cita come fattore destabilizzante l'adesione dell'Italia al progetto cinese: "Ovunque in Europa l'ascesa dei nazionalismi e...

“Decarbonizzazione” dell’Economia in Europa - un’operazione da 177 miliardi di euro l’anno. Chi paga? : Quanto costerà la "decarbonizzazione" dell'economia, chiesta a gran voce dei giovani che hanno scioperato a scuola e marciato per il clima in circa 1.700 manifestazioni in oltre 100 paesi del mondo? E chi pagherà quel costo? Sono domande a cui, ovviamente, non è possibile trovare una risposta precisa, anche perché molto dipende dallo "scenario" e dal calendario, più o meno ambiziosi, di riduzione delle emissioni a effetto serra che saranno ...