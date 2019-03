Eco-tessuti e tinte da scarti agricoli | ecco il green che fa tendenza

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Colorare vestiti e accessori utilizzando100% naturali realizzate con gli, come le foglie del carciofo bianco, le “tuniche” delle cipolle ramate, le scorze del melograno, i ricci del castagno o i residui di potatura del ciliegio e dell’ulivo. E’ solo una delle best practice protagoniste dell’iniziativa di Donne in Campo Cia-Agricoltori Italiani e Ispra, dedicata agli agri-che fanno bene all’ambiente. Storie di eccellenza, come portare in passerella, per la prima volta, una collezione moda di abiti di origine forestale, prodotti da filati di cipresso, pelle di fungo ein sughero, eucalipto e faggio, conquistando così un posto d’onore al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite di New York. O anche creare il primo allevamento di alpaca in Italia, costruendo una filiera completa dell’agro-tessile, che parte dal gregge, passa per la tosatura e ...

