Eco-Med | green economy tra Mediterraneo e Sud Italia

Perché non perdere Fleabag - la sEconda stagione della dramedy di Phoebe Waller-Bridge in arrivo su Prime Video : Ditelo a tutti, sta per tornare Fleabag! La seconda stagione della dramedy più irriverente degli ultimi anni si è finalmente svelata su BBC3, e il genio creativo di Phoebe Waller-Bridge non avrebbe potuto manifestarsi in modo più glorioso. Non che ci si potesse davvero aspettare qualcosa di diverso, in fondo. Perché l'arguzia e un umorismo oscuro, sfacciato e irresistibilmente irriverente sono il marchio di fabbrica di un'artista che proprio ...

Meduno (PN) - Roncadin : 600 tonnellate di CO2 in meno ogni anno grazie a nuovi impianti Ecosostenibili : Roncadin investe in innovazione per risparmiare sui consumi e rendere il polo produttivo di Meduno (PN) ancora più rispettoso dell’ambiente. L’azienda produttrice di pizze surgelate ha infatti ottenuto i Certificati Bianchi di Enel X per un intervento di efficientamento energetico sul tunnel di surgelazione dello stabilimento, che porterà a un risparmio di circa 1,7 milioni di kWh all’anno, pari a 600 tonnellate di CO2 in meno immesse in ...

Amici : Alessandro ha lasciato il programma - sEcondo Amedeo Venza perché troppo criticato : Un'assenza che fa molto rumore quella di Alessandro Casillo dal programma Amici di Maria De Filippi, il quale non ha partecipato alla puntata pomeridiana del noto talent show di Canale 5. Mentre sul web e sui giornali in queste ore si susseguono le ipotesi, un noto ben informato, l'ex corteggiatore Amedeo Venza, svela il reale motivo dell'esclusione del giovane talento. Le rivelazioni di Amedeo Venza sull'assenza di Alessandro Casillo ad ...

Emergenza clima e ambiente - ne ‘Le tre Ecologie’ la necessità di una Ecosofia per superare la narrazione distorta dei media : Inquinamento, disastri legati ai cambiamenti climatici, conflitti, smaltimento di rifiuti tossici, ma anche il continuo sfruttamento delle risorse del pianeta sono fenomeni che rappresentano una Emergenza. Anzi, più emergenze spesso legate tra loro. Eppure alla resa dei conti non ci comportiamo come se fossimo in Emergenza. E tuttora è poco chiaro che la questione ambientale non si riduce all’ecologia, come la conosciamo noi, ossia a una lettura ...

Mediaset - addio a Gerardo GrEco? L'indiscrezione : addio a tempo rEcord - ecco dove va : Un addio a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi? Pare proprio di sì, almeno stando alle indiscrezioni rilanciate da affaritaliani.it. Si parla di Gerardo Greco, che sarebbe sul punto di firmare un contratto con Discovery. Nel caso, per Greco si tratterebbe della fine di un avventura un poco infelice

Serie A - spettatori rEcord : media di 24.775 tifosi a gara : spettatori Serie A 2018 2019 – Ancora ottimi risultati per quanto riguarda gli spettatori in Serie A. Il 27° turno di campionato ha fatto registrare un nuovo record di presenze negli stadi. Le partite dell’ultimo turno di Campionato, infatti, sono state seguite sugli spalti da oltre 276.000 appassionati (una media di 27.617 a incontro), facendo […] L'articolo Serie A, spettatori record: media di 24.775 tifosi a gara è stato ...

SEcondo il boss di Media Create il ciclo di vita di Switch sarà di 7 anni. Le vendite cresceranno nel suo terzo anno sul mercato : Switch ha avuto due anni davvero impressionanti sul mercato vendendo molto bene. Tuttavia, originariamente, Nintendo prevedeva di distribuire 20 milioni di unità, ma poi questo obiettivo è stato ridotto a 17 milioni a causa di vendite inferiori alle attese.Nonostante questo, Atsushi Hosokawa di Media Create (una società giapponese che tiene traccia delle vendite e che stima le future distribuzioni per i clienti) ha rilasciato alcuni commenti ...

Visita fiscale Inps : assenza sEcondo controllo - licenziamento immediato : Visita fiscale Inps: assenza secondo controllo, licenziamento immediato licenziamento immediato con Visita fiscale Come ormai è noto a tutti i dipendenti pubblici e privati, chi si assenta per malattia è soggetto alla Visita fiscale Inps. Il lavoratore è quindi tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità, distinte tra pubblico (9-13 e 15-18) e privato (10-12 e 17-19). È infatti durante questi orari che il medico fiscale passa al ...

SEcondo diversi media internazionali il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika sta tornando nel paese - dove è al centro di grandi proteste : Secondo diversi media internazionali il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika sta tornando nel paese: da due settimane si trovava a Ginevra, in Svizzera, dove era ricoverato per via delle sue cattive condizioni di salute. Bouteflika, che ha 82 anni, è il bersaglio

SEcondo diversi media internazionali il presidente algerino il presidente Abdelaziz Bouteflika sta tornando nel paese - dove è al centro di grandi proteste : Secondo diversi media internazionali il presidente algerino il presidente Abdelaziz Bouteflika sta tornando nel paese: da due settimane si trovava a Ginevra, in Svizzera, dove era ricoverato per via delle sue cattive condizioni di salute. Bouteflika, che ha 82 anni, è il

Allarme nei cieli italiani - aereo non risponde - scatta lo scramble : dEcollo immediato per due caccia : Due caccia italiani dell'Aeronautica Militare sono decollati, ieri notte poco dopo le 23:30, per intercettare un velivolo di nazionalità polacca. Il decollo, avvenuto rapidamente dalla base aerea di Grosseto, sede del 4ø Stormo, si è reso necessario dopo che l'aereo civile ATR-42, in volo sul territorio italiano sulla rotta Skopje-Lipsia, aveva interrotto le comunicazioni con gli Enti del controllo del traffico aereo. Gli Eurofighter hanno ...

Aereo interrompe le comunicazioni : dEcollo immediato dei caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Ieri notte, poco dopo le 23:30, due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio Aereo, sono decollati rapidamente dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo, per intercettare un velivolo civile ATR-42 di nazionalità polacca che, sorvolando il territorio italiano sulla rotta Skopje-Lipsia, aveva interrotto le comunicazioni con gli Enti del controllo del traffico ...

Replica Il silenzio dell'acqua - sEconda puntata in streaming su Mediaset Play : Prosegue su Mediaset l'appuntamento con la fiction "Il silenzio dell'acqua", con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Domenica 10 marzo infatti verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 la seconda puntata inedita della fiction, nella quale si scoprirà che il figlio della compagna di Andrea potrebbe essere realmente collegato alla fine prematura di Laura. Se per caso non si avrà modo di seguire in diretta la seconda puntata su Canale ...

Ebola : sEcondo Medici Senza Frontiere - l’epidemia in Congo non può essere controllata : Il presidente di Medici Senza Frontiere, Joanne Liu, oggi in conferenza stampa a Ginevra, ha denunciato la grave situazione di emergenza dovuta all’Ebola nell’est della Repubblica democratica del Congo Nonostante i nuovi vaccini e le terapie, il numero delle vittime dell’Ebola continua a salire a causa della sfiducia nella risposta sanitaria. Msf, che di recente e’ stata costretta a sospendere le sue operazioni a seguito ...